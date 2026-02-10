Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Arıza nedeniyle 10.02.2026 tarihinde saat 14.50'de plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın 19.00'da giderilmesi planlanmaktadır.

Yeni Cimşit Mahallesi Küme Evleri içerisinde meydana gelen arıza sebebiyle kesinti uygulanmaktadır. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kesintiden Yeni Cimşit Mahallesi'nin tamamı etkilenmektedir.

Yenimahalle

Arıza nedeniyle 10.02.2026 tarihinde saat 16.35'te plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Onarım çalışmalarının 20.00'de tamamlanması öngörülmektedir.

Uğur Mumcu Mahallesi 1547. Cadde içerisinde bulunan 100 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle kesinti yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kesintiden Ostim OSB 100. Yıl Bulvarı civarı ile Uğur Mumcu Mahallesi genelinde etkilenen bölgeler bulunmaktadır.

Gölbaşı

Arıza nedeniyle 10.02.2026 tarihinde saat 16.55'te plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın 22.00'de giderilmesi planlanmaktadır.

Yaylabağ Mahallesi 832. Cadde üzerinde bulunan 225 mm çapındaki polietilen içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle kesinti uygulanmaktadır. Yaşanan aksaklık için özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kesintiden Şafak ve Yaylabağ mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

