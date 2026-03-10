Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

10 Mart 2026 saat 16.25'te Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Küme Evleri içerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürmekte olup suyun 10 Mart 2026 saat 23.55 civarında yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Malazgirt Mahallesi'nin tamamı etkilenmektedir.

Çubuk

10 Mart 2026 saat 17.00'de Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi İpek Caddesi'nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın 10 Mart 2026 saat 18.30 civarında giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Yavuz Selim Mahallesi'nde İpek Caddesi'ne bağlı sokaklar etkilenmektedir.

Pursaklar

10 Mart 2026 saat 08.20'de Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi sanayi bölgesinde ana iletim hattı olan 600 milimetre duktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun 10 Mart 2026 saat 18.00 civarında yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Altınova Mahallesi, Peçenek Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Saray Osmangazi Mahallesi, Yeni Karaköy Mahallesi ve Altındağ ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi etkilenmektedir.

