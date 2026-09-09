Aşk ve Taht oyuncuları ve karakterleri kimler?
Aşk ve Taht oyuncuları ve karakterleri kimler sorusu, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas ve Ayça Bingöl gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Aşk Ve Taht dizisinde hangi oyuncunun hangi karakteri canlandırdığı araştırılıyor. Selçuklu döneminde geçen yapımda Sultan Alaeddin Keykubat, Destina, Melike Hüma ve Ümmühan Hatun gibi önemli karakterlerin hikâyeleri izleyiciye aktarılıyor.
AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?
Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.
Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.
AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat
Merjem Šiljak – Destina
Simay Barlas – Melike Hüma
Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun
Cem Bender – Ayaba
Halil İbrahim Ceyhan – Andreas
Ferit Kaya – Celaleddin
Ceren Benderlioğlu – Nurcihan
Emrah Altıntoprak – Kutluboğa
Murat Serezli – Kir Vard