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Aşk ve Taht dizisi final mi yapıyor, neden? Aşk ve Taht ne zaman final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Aşk ve Taht dizisi final mi yapıyor, neden? Aşk ve Taht ne zaman final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak?
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Aşk ve Taht dizisinin ekran macerasıyla ilgili alınan final kararı gündemdeki yerini koruyor. Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı yapımın beklenenden kısa sürede sona ereceğinin duyulmasının ardından izleyiciler, “Aşk ve Taht dizisi final mi yapıyor, neden?” ve “Aşk ve Taht ne zaman final yapacak?” sorularına yanıt arıyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Aşk ve Taht için erken final kararı gündeme geldi. 9 Eylül'de yayın hayatına başlayan dizinin ilk beş bölümünün çekimleri daha önce tamamlanırken, 23 Eylül'de ekrana gelen üçüncü bölümün ardından yapımın devam edip etmeyeceği belli oldu. Aşk ve Taht'ın neden final yaptığı, kaçıncı bölümde sona ereceği ve son bölümün ne zaman yayınlanacağı soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AŞK VE TAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. Aşk ve Taht dizisi 5. bölümüyle final yapacak. Bozdağ Film imzalı dönem dizisinin ekran macerasının kısa sürmesiyle birlikte izleyiciler final kararının nedenini araştırmaya başladı. Dizinin son bölümü için tarih de belli olurken, Aşk ve Taht'ın ekranlara ne zaman veda edeceği merak konusu oldu.

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşk ve Taht'ın final kararında reyting sonuçlarının etkili olduğu belirtiliyor. Dizinin 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölümü Total kategorisinde 1,62 reyting alarak 14. sırada yer aldı. Haberde ayrıca dizinin tekrar bölümlerinin dahi gerisinde kalan reyting performansının ardından final kararının alındığı aktarılıyor.

AŞK VE TAHT NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Aşk ve Taht, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanacak 5. bölümüyle final yapacak. Böylece dizinin ekran macerası beşinci bölümde sona erecek.

AŞK VE TAHT KAÇINCI BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK?

Aşk ve Taht dizisi 5. bölümde final yapacak. 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek olan 5. bölüm, dizinin son bölümü olacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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