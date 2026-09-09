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Aşk ve Taht CANLI izleme linki var mı, Aşk ve Taht tek parça full HD nereden izlenir?

Aşk ve Taht CANLI izleme linki var mı, Aşk ve Taht tek parça full HD nereden izlenir?
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Aşk ve Taht CANLI izleme linki ve tek parça full HD izleme seçenekleri, diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşk ve Taht canlı izle seçeneğini araştıran izleyiciler, dizinin nereden izlenebileceğini öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor.

Aşk Ve Taht tek parça full HD izleme linki var mı, Aşk ve Taht canlı olarak nereden izlenir soruları gündemde. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Aşk ve Taht izleme seçeneklerine ilişkin detayları araştırıyor.

AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?

Aşk ve Taht, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas ve Ayça Bingöl gibi başarılı isimleri bir araya getiren Aşk ve Taht'ın nereden izlenebileceği araştırılıyor.

AŞK VE TAHT ATV'DE EKRANA GELİYOR

Aşk ve Taht izleyicilerle atv ekranlarında buluşuyor. Selçuklu döneminde geçen hikâyesiyle dikkat çeken dizide Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğu, Destina ile yaşadığı aşk ve saray içerisindeki taht mücadeleleri konu ediliyor.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?

Aşk ve Taht oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli yer alıyor. Dizide Akın Akınözü Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verirken, Merjem Šiljak ise Destina karakterini canlandırıyor.

AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?

Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.

Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.

AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat

Merjem Šiljak – Destina

Simay Barlas – Melike Hüma

Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun

Cem Bender – Ayaba

Halil İbrahim Ceyhan – Andreas

Ferit Kaya – Celaleddin

Ceren Benderlioğlu – Nurcihan

Emrah Altıntoprak – Kutluboğa

Murat Serezli – Kir Vard

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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