Aşk ve Taht 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aşk ve Taht 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin ilk bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merak eden izleyiciler, Aşk ve Taht 4. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.
Aşk Ve Taht 4. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alaeddin ve Destina arasında yaşanacak gelişmeler merak edilirken, dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerin gelip gelmediği de araştırılan konular arasında bulunuyor. atv'nin güncel sayfasında şu an Aşk ve Taht için 4. bölüm fragmanı yer alıyor.
AŞK VE TAHT 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aşk ve Taht 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde Alaeddin'i bekleyen gelişmeleri ve Destina ile arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, 4. bölümden yayınlanacak ilk tanıtım görüntülerini bekliyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir.
Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?
Tüm Oğuz boylarını sancak altına toplamaya karar veren Sultan Alaeddin, ordusuna önderlik edecek ismi belirliyor. Aklındaki yiğidi soran devlet erkanına Sultan Alaeddin'in verdiği yanıt, yeni bölümde kurulacak büyük ittifakın ve başlayacak destanın müjdesini veriyor. Kılıçların çekildiği, kaderlerin yeniden yazıldığı büyük mücadelede artık gözler Kayı Beyi Ertuğrul Bey'de.
Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?
AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?
Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.
Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.
AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat
Merjem Šiljak – Destina
Simay Barlas – Melike Hüma
Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun
Cem Bender – Ayaba
Halil İbrahim Ceyhan – Andreas
Ferit Kaya – Celaleddin
Ceren Benderlioğlu – Nurcihan
Emrah Altıntoprak – Kutluboğa
Murat Serezli – Kir Vard
AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?
Aşk ve Taht, atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler, Aşk ve Taht'ın yayın bilgilerini ve yeni bölüm tanıtımlarını atv üzerinden takip edebilir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır.
Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır. Alaeddin'in saraya Destinayla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina'yla Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.
Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir?
Kalonoros'ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas'ı yeniden göreve çağırır. Arakel'in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin'le yüzleşmek üzere Konya Sarayı'na gelir. Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros'un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanır.
Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef vardır. Melike'nin aşkı, Destina'nın kimliği ve Celaleddin'in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır. Peki bu düğüm çözüldüğünde en büyük bedeli kim ödeyecek? Destina, Alaaddin gerçeği öğrenmeden saraydan çıkabilecek midir?
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