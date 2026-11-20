Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluştu. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ı başrollerde bir araya getiren yapım, serinin ilk filminde tanışılan Özgür karakterinin hikâyesini yıllar sonra yeniden gündeme taşıyor. Peki, Aşk Tesadüfleri Sever 3 nereden, nasıl izlenir? Aşk Tesadüfleri Sever 3 Full HD izle! Aşk Tesadüfleri Sever 3 rek parça izle!

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Aşk Tesadüfleri Sever 3, vizyon tarihi itibarıyla sinema salonlarında izlenebiliyor. Filmin seans ve bilet bilgilerine Paribu Cineverse ve Biletinial gibi sinema bileti platformlarından ulaşılabiliyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FULL HD İZLE!

Filmin dijital yayın platformlarında ne zaman gösterime gireceğine ilişkin ise henüz açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Bu nedenle yapımı internet üzerinden Full HD ve tek parça izlemek isteyenlerin resmi dijital yayın duyurularını takip etmesi gerekiyor. Film için dijital yayın tarihi açıklanmadan herhangi bir platformda yayında olduğu bilgisi kesin kabul edilmemeli.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 KONUSU NE?

Aşk Tesadüfleri Sever 3, üç kuşağa yayılan ve yıllar içinde farklı insanların hayatlarına dokunan görünmez bir bağın hikâyesini anlatıyor. 1960'ların Ankara'sında bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan olaylar, kutunun el değiştirmesiyle farklı yaşamları birbirine bağlıyor.

Hikâyenin merkezinde, Deniz'in hayatını kaybetmesinin ardından onun kalbi nakledilerek hayata tutunan Özgür yer alıyor. Sevdiği kadının kaybıyla baş etmekte zorlanan ve suçluluk duygusuyla içine kapanan Özgür'ün yolu, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlayan Mavi ile kesişiyor. İkili, kendilerini bir araya getiren geçmişten habersiz şekilde tanışırken yıllar öncesine uzanan bağın izleri yeniden ortaya çıkıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda farklı kuşaklardan tanınmış isimler bulunuyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 oyuncuları şöyle:

Mehmet Günsür

Devrim Özkan

Belçim Bilgin

Ayda Aksel

Hüseyin Avni Danyal

Güler Ökten

Serkan Altunorak

Ülkü Hilal Çiftçi

Uğur Polat

Bennu Yıldırımlar

Zuhal Olcay

Ümit Bülent Dinçer

Durukan Çelikkaya

Berrin Arısoy

Emin Gürsoy

Pınar Töre

Filmde Mehmet Günsür, serinin ilk yapımından tanınan Özgür karakterine yeniden hayat veriyor. Devrim Özkan ise hikâyeye Mavi karakteriyle katılıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 KAÇ DAKİKA?

Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin süresi 123 dakika olarak açıklandı. Yaklaşık 2 saat 3 dakika süren yapım, romantik ve dram türünde izleyici karşısına çıkıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 YÖNETMENİ KİM?

Filmin hikâyesini İpek Sorak kaleme aldı. Ömer Faruk Sorak ise yapımın genel yönetmenliğini üstlendi. Senaryosu Funda Dündar'a ait olan filmin yapımcılığını Böcek Film ve Benesta gerçekleştirdi. Görüntü yönetmenliğini Oktay Başpınar, müziklerini ise Ozan Çolakoğlu üstlendi.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Romantik ve dram türündeki filmin dağıtımını CJ ENM üstleniyor. Yapım, sinema salonlarında gösterime girmesiyle birlikte izleyicilerle buluştu.