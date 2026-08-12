Aşk Çağırırsan Gelir filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşk Çağırırsan Gelir filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Çağırırsan Gelir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Çağırırsan Gelir filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Çağırırsan Gelir konusu nedir, Aşk Çağırırsan Gelir oyuncuları kimler ve Aşk Çağırırsan Gelir özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Çağırırsan Gelir filminin çekimleri Ordu'da başladı. Yapım ekibi 12 Ocak 2020 tarihinde Ordu'da sete çıktı. Çekimlerin ilerleyen bölümünde ise İstanbul'da devam edildi. Bu nedenle film için başta Ordu olmak üzere İstanbul da çekim yapılan şehirler arasında yer alıyor.

Filmin Ordu'da çekildiği ayrıca 2022 yılında gerçekleştirilen gala haberlerinde de belirtiliyor. Filmin oyuncuları ve yapım ekibi, vizyon öncesinde Ordu'da düzenlenen galada bir araya geldi.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Çağırırsan Gelir, 2020 yılında çekildi. Filmin çekimleri 12 Ocak 2020 tarihinde Ordu'da başladı ve ardından İstanbul'da devam etti. Yapımın vizyon süreci ise çeşitli ertelemelerin ardından 6 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti.

Dolayısıyla film 2020 yapımı olmasına rağmen sinemalarda izleyiciyle 2022 yılında buluştu. Yapımın süresi yaklaşık 1 saat 45 dakika olarak belirtiliyor.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Aşk Çağırırsan Gelir filminin başrollerinde Keremcem Dürük, Melis Babadağ ve Cem Zeynel Kılıç bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Gürgen Öz, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Fatih Özkan, Erdem Baş ve Sera Tokdemir gibi isimler yer alıyor.

Filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Emre Kavuk bulunuyor. Yapımın romantik komedi türündeki hikâyesi, farklı karakterlerin hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi üzerine kuruluyor.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ KONUSU NE?

Aşk Çağırırsan Gelir, beş farklı çiftin bir gün içerisinde yaşadığı olayları konu alıyor. Aşık olmak isteyen karakterlerin hayatına kaderin müdahale etmesiyle birlikte birbirinden farklı olaylar zinciri başlıyor. Karakterlerin attığı her adım, başka bir kişinin hayatında önemli bir değişikliğe neden oluyor.

Filmde yaşanan talihsizlikler ve beklenmedik gelişmeler, zamanla olumlu sonuçlara dönüşüyor. Böylece farklı karakterlerin hikâyeleri birbiriyle bağlantılı hale gelirken aşk, tesadüf ve kader kavramları komedi unsurlarıyla birlikte işleniyor.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ HAKKINDA

Yapım Yılı: 2020

Türü: Romantik Komedi

Yönetmen: Emre Kavuk

Senarist: Emre Kavuk

Başroller: Keremcem Dürük, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç

Çekim Yerleri: Ordu ve İstanbul

Vizyon Tarihi: 6 Mayıs 2022

Süre: 105 dakika

Yapım Ülkesi: Türkiye