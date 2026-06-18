Asil Gök kimdir, Derya Uluğ nişanlısı Asil Gök kaç yaşında, nereli, mesleği ne, müzisyen mi?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ ile nişanlı olan Asil Gök, müzik sektöründeki çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. “Asil Gök kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” soruları özellikle son dönemde yoğun şekilde araştırılırken, hem özel hayatı hem de kariyeri merak konusu oldu. Asil Gök’ün hayatına dair detaylar, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

DERYA ULUĞ NİŞANLISI ASİL GÖK KİMDİR?

Asil Gök, 1 Kasım 1991 tarihinde Manisa’nın Salihli ilçesinde dünyaya gelmiş, müzik kariyeriyle adından söz ettiren başarılı bir aranjör, prodüktör ve piyanisttir. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Gök, Akrep burcudur. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, özellikle piyano eğitimiyle güçlü bir altyapı oluşturmuştur.