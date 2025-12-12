Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA!

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısıyla başladı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantısında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı belirlenmedi. Toplantı, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi ve yalnızca hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı.

İşçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ, daha önce aldığı karar doğrultusunda toplantıya katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelerek, katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakanlığa sundu. İlk toplantıda asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı ve görüşmeler ilerleyen toplantılara bırakıldı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Komisyonun ilk toplantısı tamamlandı ancak asgari ücret belirleme süreci sona ermedi. Yapılan toplantı, sürecin başlangıcı niteliğinde olurken, taraflar arasında rakam odaklı bir uzlaşma sağlanmadı. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

TÜRK-İŞ cephesi ise komisyonun mevcut yapısının işçilerin karar süreçlerine etkili biçimde katılmasına imkan tanımadığını bir kez daha vurguladı. Ramazan Ağar, 1974'ten bu yana komisyonda yer aldıklarını hatırlatarak, kararların ağırlıklı olarak hükümet ve işveren oylarıyla alındığını belirtti. Bu nedenle, komisyon yapısında değişiklik yapılana kadar çalışmalara katılmama kararlarının sürdüğünü ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantı tarihini açıkladı. Buna göre komisyon, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te ikinci kez toplanacak. Bu toplantıda da 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmesi planlanıyor.

Bakanlık açıklamasında, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yapıldığı hatırlatılarak, ikinci toplantının da aynı kapsamda gerçekleştirileceği bildirildi. Süreç boyunca ekonomik verilerin ele alınacağı ve toplantıların belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.