Haberler

Asensio neden yok, Eyüpspor Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Asensio neden yok, Eyüpspor Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayan kritik Fenerbahçe - Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün açıkladığı resmi kadroda dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio'nun yedek kulübesinde yer alması futbolseverlerin en çok araştırdığı konu haline geldi. Peki, Asensio neden yok, Eyüpspor Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı? Detaylar haberimizde.

rendyol Süper Lig’deki kritik puan mücadelesinde heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışındaki önemli virajlardan biri olan Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül 2026 Pazar günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Saat 17.00’de başlayan bu zorlu müsabakada sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği ilk 11 ve yedek kulübesinde yer alan isimler resmi olarak açıklandı. Peki, Asensio neden yok, Eyüpspor Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı?

ASENSIO NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki mücadelesi öncesinde açıklanan kadroda Marco Asensio'nun ilk 11 kulvarında yer almaması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun maça kadroda başlama kararı tamamen teknik heyetin ve teknik direktörün maç planlaması doğrultusunda gerçekleşmiştir. Takımın hücum hattında ve orta saha kurgusunda tercih edilen oyuncu tercihlerine bağlı olarak Asensio, maçın başlangıç kadrosunda kendine yer bulamamıştır. oyuncunun durumuna dair detaylar maç kadrosu listesinde netlik kazanmıştır.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA ASENSIO SAKAT MI, YEDEK Mİ, CEZALI MI?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından paylaşılan resmi esame listesine göre Marco Asensio sakat veya cezalı değildir. İspanyol futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde yer almaktadır. Oyuncu, teknik heyetin görev vermesi halinde müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek durumdadır.

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe İlk 11:

Ederson Moraes

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Nathan Ake

Archie Brown

N’Golo Kante

Matteo Guendouzi

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Mason Greenwood

Vedat Muriqi

Fenerbahçe Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Antalya'da SUP yaparken suya düşen Efe İsen hayatını kaybetti! Anne cenaze aracının önünü kesti: Ben göreceğim yavrumu

Denize açıldı, bir daha dönemedi! Annenin feryadı yürek dağladı
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak

Pezeşkiyan New York'a gidiyor! ABD'den ilginç yasak
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
Mehmet Uçum: Yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti için artık kaçınılmazdır

Mehmet Uçum’dan çok konuşulacak yeni anayasa mesajı: Vakit artık geldi
Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı! Soğukkanlılığı tüyler ürpertti

Kan donduran cinayeti adım adım anlattı!