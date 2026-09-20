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rendyol Süper Lig’deki kritik puan mücadelesinde heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışındaki önemli virajlardan biri olan Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül 2026 Pazar günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Saat 17.00’de başlayan bu zorlu müsabakada sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği ilk 11 ve yedek kulübesinde yer alan isimler resmi olarak açıklandı. Peki, Asensio neden yok, Eyüpspor Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı?

ASENSIO NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki mücadelesi öncesinde açıklanan kadroda Marco Asensio'nun ilk 11 kulvarında yer almaması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun maça kadroda başlama kararı tamamen teknik heyetin ve teknik direktörün maç planlaması doğrultusunda gerçekleşmiştir. Takımın hücum hattında ve orta saha kurgusunda tercih edilen oyuncu tercihlerine bağlı olarak Asensio, maçın başlangıç kadrosunda kendine yer bulamamıştır. oyuncunun durumuna dair detaylar maç kadrosu listesinde netlik kazanmıştır.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA ASENSIO SAKAT MI, YEDEK Mİ, CEZALI MI?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından paylaşılan resmi esame listesine göre Marco Asensio sakat veya cezalı değildir. İspanyol futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde yer almaktadır. Oyuncu, teknik heyetin görev vermesi halinde müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek durumdadır.

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe İlk 11:

Ederson Moraes

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Nathan Ake

Archie Brown

N’Golo Kante

Matteo Guendouzi

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Mason Greenwood

Vedat Muriqi

Fenerbahçe Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku.