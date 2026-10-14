Asensio neden yok, Asensio Aston Villa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanı öncesinde sakatlık gündemi öne çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Villa Park'ta oynanacak mücadele öncesinde üç oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Marco Asensio İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek, son maçta darbe alan N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku ise kadroda yer alacak. Asensio Aston Villa maçında neden yok, ne zaman dönecek? Tüm detaylar haberimizde…

ASENSIO NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularının sağlık durumlarının sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından değerlendirildiğini açıkladı. Kulübün açıklamasına göre Marco Asensio'nun son karşılaşmada aldığı darbeye bağlı olarak diz bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İspanyol yıldızın Aston Villa maçının kadrosuna alınmamasına karar verildi.

ASENSIO SAKAT MI?

Asensio'nun kadroya alınmama kararı, ciddi bir sakatlıktan ziyade tedbir amacıyla alındı. Fenerbahçe, bu kararda futbolcunun dizinde görülen reaksiyonun yanı sıra rehabilitasyon sürecinin ardından uygulanan özel programın da etkili olduğunu belirtti. Söz konusu program, Asensio'nun maçlarda sahada kalacağı sürenin adım adım artırılmasını öngörüyor. Sağlık ekibi, oyuncunun yeni bir sakatlık riskiyle karşı karşıya kalmaması için temkinli bir yol izlemeyi tercih etti.

ASENSIO CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Hayır. Marco Asensio'nun Aston Villa maçında forma giyememesinin nedeni bir disiplin cezası değil. Yıldız oyuncu, yedek kulübesinde de yer almayacak ve kulübün açıklamasına göre maç kadrosunun tamamen dışında kalacak.

KANTE VE LUKAKU OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin açıklamasında N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun durumuna da yer verildi. Son maçta aldıkları darbeler sonrasında Kanté'nin diz bölgesinde, Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Ancak sağlık ekibi ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmenin ardından iki oyuncunun da Aston Villa maçının kadrosuna dahil edilmesine karar verildi. Bu gelişme, maç öncesinde Kanté'nin oynayıp oynamayacağına dair soru işaretlerini de ortadan kaldırdı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde Asensio'nun yanı sıra Mert Müldür'ün de Aston Villa karşısında forma giyemeyeceği belirtiliyor. UEFA cezası 3 maça indirilen Matteo Guendouzi ise İngiltere deplasmanında görev yapabilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Asensio'nun yokluğunda hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 22.00'de Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek. Fenerbahçe, turnuvanın ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etmişti.

ASENSIO NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'nin açıklamasında Asensio'nun sahalara dönüş tarihine ilişkin bir bilgi yer almadı. Yıldız oyuncunun, rehabilitasyon sonrası uygulanan kademeli programa göre durumunun yakından takip edileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçı 20 Ekim Salı günü sahasında Slavia Prag ile oynanacak.