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Fenerbahçe’nin Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıkladığı maç kadrosunda Marco Asensio’nun yer almaması dikkat çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa karşısında da forma giyemeyen İspanyol futbolcunun Süper Lig mücadelesinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, Asensio neden yok? Asensio Alanyaspor maçında neden oynamıyor, sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

ASENSİO NEDEN YOK?

Marco Asensio, diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’nin Corendon Alanyaspor maç kadrosunda yer almadı. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde açıklanan kadroda İspanyol futbolcuya yer verilmedi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da fiziksel problemi nedeniyle kadroya alınmayan 30 yaşındaki oyuncu, böylece üst üste ikinci resmi maçını kaçırmış oldu. Asensio’nun Alanyaspor karşılaşmasına yetişmesi beklenirken sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldığı belirtildi.

ASENSİO ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Marco Asensio’nun Alanyaspor maçında forma giyememesinin nedeni diz bölgesindeki sakatlığı. Fenerbahçe’de tedavi süreci devam eden futbolcu, teknik heyetin karşılaşma öncesinde belirlediği kadroda bulunmuyor.

İspanyol oyuncu, Aston Villa karşılaşması öncesinde de yaşadığı fiziksel problem nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. Alanyaspor mücadelesinde de görev alamayacak olan Asensio’nun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.

ASENSİO SAKAT MI, CEZALI MI, KADRODA MI YOK?

Marco Asensio, Fenerbahçe’nin Corendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Oyuncunun diz bölgesindeki rahatsızlığı sebebiyle tedavisi sürerken karşılaşma için açıklanan listede adı bulunmuyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi karşılaşmada görev yapan Asensio, toplam 402 dakika sahada kaldı. İspanyol futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Asensio’nun Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememesiyle birlikte Fenerbahçe, hücum hattında oyuncunun yokluğunda mücadele edecek. Tecrübeli futbolcunun takıma dönüş tarihi konusunda ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.