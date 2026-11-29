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Asensio döndü mü, Asensio ne zaman dönecek, sakatlığı ne ve kaç hafta yok? Marco Asensio'nun sakatlığı, ameliyat süreci, tahmini dönüş tarihi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosundaki değişikliğe ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ASENSİO DÖNDÜ MÜ?

Hayır, Marco Asensio henüz sahalara dönmedi. İspanyol futbolcu, sol dizinden geçirdiği ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Asensio, bu nedenle Fenerbahçe'nin 29 Kasım'da oynanan Erzurumspor FK maçının kadrosunda da yer almadı.

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe, 21 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay süreceğini duyurdu. Bu takvime göre Asensio'nun Ocak 2027'nin ikinci yarısında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak bu tarih bir tahmin niteliği taşıyor. Kulüp, Asensio'nun hangi maçta sahalara döneceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. İspanyol yıldızın 2026 yılı içinde yeniden forma giymesi beklenmiyor.

ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Marco Asensio'nun sol diz ekleminde kıkırdak hasarı bulunuyor. Dizinde şişlik ve ağrı şikâyeti yaşayan futbolcuya yapılan MR incelemesinde sorun tespit edildi. Asensio, ardından İspanya'da artroskopik ameliyat oldu. Fenerbahçe, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.

ASENSİO NASIL SAKATLANDI?

Asensio, 22 Ağustos 2026'da oynanan Konyaspor maçında sol arka adalesinden sakatlanmıştı. Eylül ayında sahalara dönen İspanyol futbolcu, 20 Eylül'deki Eyüpspor maçının kadrosunda yer aldı. Ancak dizindeki şişlik ve ağrının tekrarlaması üzerine Aston Villa maçında forma giymedi. Yapılan incelemelerin ardından Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi.

ASENSİO ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDEN ÇIKARILIYOR

Fenerbahçe'nin, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio'yu UEFA Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Asensio'nun yerine sakatlığını atlatmak üzere olan Jayden Oosterwolde'yi listeye dahil etmesi bekleniyor.

OOSTERWOLDE'DEN MÜJDELİ HABER

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, Erzurumspor FK maçının ardından stattan ayrılırken sarı-lacivertli camiayı sevindiren bir açıklama yaptı. Hollandalı savunmacı, sahalara döneceği maçı işaret ederek "LASK maçında dönerim" dedi. Oosterwolde'nin dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir eksik kapanmış olacak.

MARCO ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio, 21 Ocak 1996'da İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde doğdu. Kariyerine Mallorca'da başlayan Asensio, ardından Real Madrid'e transfer oldu ve İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı. Paris Saint-Germain ve Aston Villa'da da forma giyen İspanyol yıldız, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Asensio, İspanya Milli Takımı formasını da giydi.