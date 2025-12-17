Haberler

Asena Keskinci sevişme sahnesi fotoğrafları ve Jasmine Asena Keskinci cinsel ilişki videoları yasaklandı mı?

Asena Keskinci sevişme sahnesi fotoğrafları ve Jasmine Asena Keskinci cinsel ilişki videoları yasaklandı mı?
HBO Max ile yapılan ortak lisans anlaşması kapsamında TV+'ta izleyiciyle buluşan Jasmine dizisi hakkında, içerdiği iddia edilen uygunsuz sahneler nedeniyle dikkat çeken bir adım atıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda "Asena Keskinci'ye ait sevişme sahneleri ve cinsel içerikli görüntüler yasaklandı mı?" sorusu gündeme geldi.

Müstehcen içerik iddiaları sebebiyle RTÜK tarafından incelemeye alınan Jasmine dizisi için bir olumsuz haber de TV+ cephesinden geldi. HBO Max ile lisans ortaklığı bulunan platformun diziyle ilgili yeni bir karar aldığı öğrenilirken, Asena Keskinci'ye ait sevişme sahneleri ve cinsel ilişki görüntülerinin akıbeti merak konusu oldu.

JASMINE YAYINDAN KALDIRILDI

Jasmine dizisi, içerdiği sahnelerin kamuoyunda tepki çekmesi üzerine gündeme gelmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) "genel ahlak, aile yapısı ve toplumsal değerlerle bağdaşmadığı" gerekçesiyle inceleme başlatmasının ardından, HBO Max ile lisans ortaklığı bulunan TV+ platformu da diziyi kataloğundan kaldırma kararı aldı.

RTÜK'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

RTÜK tarafından yapılan bilgilendirmede, dijital bir platformda yayımlanan Jasmine adlı yapımın; Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açık şekilde çeliştiği, kadını istismar eden unsurlar barındırdığı ve genel ahlaka aykırı içerikler içerdiği gerekçesiyle incelemeye alındığı ifade edildi. Açıklamada, yayıncılık faaliyetlerinde toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yapıldı.

DİJİTAL YAYINLARDA SORUMLULUK VURGUSU

RTÜK, özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin çocuklar, gençler ve toplumun geneli üzerindeki etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Kurul, bu mecralarda sunulan yayınların kültürel yapı ve aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK" MESAJI

Açıklamada ayrıca, aile yapısını zedeleyen, toplumsal değerleri hedef alan ve kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Mevzuat kapsamında atılması gereken tüm adımların kararlılıkla hayata geçirileceği vurgulanırken, RTÜK'ün bundan sonra da ahlaki ve kültürel değerleri koruma görevini sürdüreceği ifade edildi.

