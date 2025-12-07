Asena Keskinci, Evrim Akın olayı yalan mı? Asena Keskinci Evrim Akın olayı nedir?

Geçmişte yayınlanan Bez Bebek dizisinde birlikte çalıştığı Evrim Akın hakkında sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Asena Keskinci, yıllar sonra yaşadığı deneyimleri kamuoyuyla paylaştı. Keskinci, çocukluk döneminde dizinin setinde psikolojik baskıya maruz kaldığını ve olumsuz muamele gördüğünü ileri sürdü. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASENA KESKİNCİ EVRİM AKIN OLAYI NEDİR?

Asena Keskinci, yıllar önce çocuk oyuncu olarak yer aldığı Bez Bebek dizisinde, aynı dizide rol alan Evrim Akın hakkında sosyal medyada ciddi iddialarda bulundu. Keskinci, çocukluk döneminde dizinin setinde kendilerine psikolojik baskı uygulandığını ve kötü muamele gördüklerini ileri sürdü.

Bu açıklamalar, uzun bir süre sonra gelmesine rağmen geniş yankı uyandırdı ve tartışmayı büyüttü. Evrim Akın ise iddialara duygusal bir yanıt vererek, olayın algı operasyonu olduğunu ve yıllarca birlikte çalıştıkları dönemde sorun yaşanmadığını savundu.

Keskinci de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşananların gerçek olduğunu ve yıllar sonra dile getirmenin doğal bir süreç olduğunu belirtti. Hukuki süreç halen devam etme potansiyeli taşıyor, ancak şu an müvekkili aleyhine açılmış bir dava bulunmuyor.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 2001 doğumlu Türk oyuncudur. Çocuk yaşta ekranlarla tanışan Keskinci, özellikle Bez Bebek dizisindeki "Yağmur" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Çocukluk döneminde başarılı performanslar sergileyen Keskinci, genç yaşına rağmen kariyerini sürdürerek hem televizyon dizilerinde hem de dijital platform yapımlarında rol almaya devam ediyor. Son dönemde, psikolojik drama türündeki yeni dizisi Jasmine ile ekranlara dönmesi, kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Akın, 1979 doğumlu Türk oyuncu ve televizyon sunucusudur. Tiyatro ve televizyon alanında uzun yıllardır aktif olan Akın, çeşitli dizilerde ve programlarda yer alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. Samimi ve enerjik sunum tarzıyla da tanınan Akın, hem oyunculuk hem de televizyon programcılığı kariyerinde farklı türlerde çalışmalar yürüttü. Bez Bebek dizisinde rol alarak çocuk oyuncularla çalışma deneyimi olan Akın, son yıllarda çeşitli televizyon projeleri ve programlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

ASENA KESKİNCİ'NİN KARİYERİ

Asena Keskinci'nin kariyeri, çocuk yaşta başladığı televizyon projeleriyle şekillendi. Bez Bebek dizisindeki başarısının ardından farklı projelerde de rol alarak deneyimini artırdı. Genç yaşına rağmen drama ve psikolojik temalı yapımlarda performans sergileyerek yeteneklerini kanıtladı. Yeni dizisi Jasmine ile dijital platformlarda da boy gösterecek olan Keskinci, hem televizyon hem de dijital mecralarda adını güçlendiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

EVRİM AKIN'IN KARİYERİ

Evrim Akın, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak uzun yıllardır Türk televizyon ve sahne dünyasında aktif bir kariyere sahip. Oyunculuk ve sunuculuk alanında birçok farklı projede yer aldı. Bez Bebek gibi çocuk dizilerinden yetişkin drama projelerine kadar geniş bir yelpazede çalıştı. Sunuculuk ve televizyon programcılığı alanındaki deneyimiyle de tanınan Akın, hem genç hem de yetişkin izleyici kitlesiyle güçlü bir bağ kurmayı başarmış bir isim olarak kariyerine devam ediyor.