Asen Albayrak kimdir, hangi takımlı? Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Futbolseverlerin gündeminde yer alan hakemlerden Asen Albayrak'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Özellikle “Asen Albayrak kimdir?”, “Asen Albayrak hangi takımlı?”, “Asen Albayrak kaç yaşında?” ve “Asen Albayrak nereli?” soruları araştırılıyor. FIFA kokartlı hakem olan Albayrak, 2026 yılında Süper Lig'de orta hakem olarak görev yaparak Türk futbolunda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara bölgesi hakemi olan Albayrak, 2017 yılından bu yana hakemlik yapıyor. 2025 yılında FIFA kokartı alan Albayrak, Türkiye'deki profesyonel liglerin yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da görev aldı.

Albayrak, 14 Mart 2026 tarihinde Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında orta hakem olarak görev yaptı. Böylece Lale Orta'nın ardından Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ikinci kadın hakem oldu.

ASEN ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1997 doğumlu olan Asen Albayrak, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. TFF kayıtlarında da doğum tarihi 5 Mayıs 1997 olarak yer alıyor.

ASEN ALBAYRAK NERELİ?

Asen Albayrak, Amasya'nın Taşova ilçesindendir. TFF'nin futbolcu bilgi bankasında doğum yeri Taşova olarak belirtilirken, biyografisine ilişkin kaynaklarda Albayrak'ın Taşova'ya bağlı Alpaslan köyünden olduğu bilgisi yer alıyor.

ASEN ALBAYRAK HANGİ TAKIMLI?

Asen Albayrak'ın hangi futbol takımını tuttuğuna ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Hakemlik kariyeri nedeniyle tarafsızlığını koruduğu ve herhangi bir takım tutmadığı yönünde bilgiler bazı biyografi kaynaklarında yer alıyor. Ancak bu konuda Albayrak'ın kendi açıklamasına dayanan doğrulanmış bir kaynak bulunmadığından, “kesin olarak şu takımlı” şeklinde bir ifade kullanmak doğru olmaz.

TFF kayıtlarında Albayrak'ın geçmişte futbolcu olarak Amasya Eğitim Spor, Osmaniye Kadın Spor ve Dörtyol Belediyespor gibi takımlarda lisansının bulunduğu görülüyor. Bu bilgiler ise tuttuğu takımı değil, futbolculuk dönemindeki kulüp geçmişini gösteriyor.

ASEN ALBAYRAK HAKEMLİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Asen Albayrak'ın hakemlik kariyeri 2017 yılında başladı. Kariyerinde TFF 2. Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alan Albayrak, 2025 yılında FIFA kokartı aldı.

TFF'nin kayıtlarına göre Albayrak'ın bugüne kadar çok sayıda profesyonel müsabakada hakem olarak görev aldığı görülüyor. 2026 yılında da Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında düdük çaldı.

ASEN ALBAYRAK SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETTİ Mİ?

Evet. Asen Albayrak, 14 Mart 2026'da Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında orta hakem olarak görev yaptı. Bu karşılaşmayla birlikte 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de orta hakem olarak sahaya çıkan ilk kadın hakem oldu.

Daha sonra 15 Mayıs 2026'da Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig karşılaşmasını da yönetti. TFF'nin resmi hakem kayıtlarında Albayrak'ın bu müsabakada orta hakem olarak görev yaptığı görülüyor.

ASEN ALBAYRAK FIFA KOKARTLI MI?

Asen Albayrak, 2025 yılında FIFA kokartı aldı. TFF de 2026 yılında Albayrak'ın UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası müsabakalarında görev yaptığını duyurdu.

Bu görevler, Albayrak'ın Türkiye'deki hakemlik kariyerinin yanı sıra uluslararası karşılaşmalarda da görev aldığını gösteriyor.