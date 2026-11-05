Aselsan neden düşüyor? ASELSAN hisselerinde sert düşüş!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aselsan'daki düşüş, Borsa İstanbul genelinde yaşanan satış baskısı ve ABD borsalarında teknoloji hisselerinde görülen sert kayıplarla aynı güne denk geldi. Şirketten düşüşü açıklayan özel bir açıklama ise gelmedi. İşte Aselsan hisselerindeki düşüşe ilişkin bilinenler ve piyasalarda son durum.

ASELSAN NEDEN DÜŞÜYOR?

Aselsan hisselerindeki düşüşü doğrudan açıklayan şirkete özel bir gelişme ya da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılmış bir bildirim bulunmuyor. Piyasa verileri, düşüşün genel satış baskısının yoğunlaştığı bir günde yaşandığını gösteriyor. Hissedeki kayıpta öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

Borsa İstanbul genelinde yaşanan satış baskısı

Teknoloji sektörü hisselerinde sert düşüş

ABD borsalarında teknoloji hisselerindeki küresel satış dalgası

Yabancı yatırımcıların satışları

Hissede son günlerde görülen büyük satış emirleri

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Kasım'da günü yüzde 1,26 düşüşle 11.333,27 puandan tamamladı. Güne yükselişle başlayan endeks, öğleden sonra artan satış baskısıyla gün içi en düşük seviyesine kapanışa yakın geriledi. Sanayi endeksi yüzde 1,76 değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 1,75 yükselerek ayrıştı. Gün içinde en çok değer kaybeden sektörlerin başında yüzde 6'lık düşüşle teknoloji geldi.

ASELSAN BUGÜN YÜZDE KAÇ DÜŞTÜ?

Aselsan hisseleri, bir önceki kapanış olan 353,75 TL'den yaklaşık yüzde 7 düşüşle 329 TL'ye geriledi. Hissede gün boyunca yaklaşık 17,5 milyar TL'lik işlem hacmi oluştu. Aselsan, günün en çok işlem gören hisseleri arasında yer aldı.

KÜRESEL TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

Aselsan'daki düşüşün yaşandığı gün, ABD borsalarında da teknoloji hisselerinde sert satışlar görüldü. Nasdaq 100 endeksinin gün içi kaybı yüzde 5'i aşarken, S&P 500 endeksi de bir ara yüzde 2,8'e varan düşüş yaşadı. Yapay zekâ yatırımlarının maliyetine dair endişeler ve ABD'deki ara seçimlerin ardından veri merkezlerine yönelik artan siyasi baskı, küresel teknoloji hisselerinde risk iştahını azalttı.

ASELSAN'DA BÜYÜK SATIŞ EMİRLERİ

Aselsan hisselerinde son günlerde büyük satış emirleri de dikkat çekiyor. 2 Kasım'daki seansta BIST 100 endeksi yüzde 1,88 yükselirken, Aselsan hisseleri yüzde 1,37 geriledi. Bu seansta Bank of America ve Yapı Kredi Yatırım üzerinden toplam 4,7 milyon lotu aşan net satış gerçekleşti. Bu satışlar, kısa vadeli pozisyon ayarlaması ya da kar realizasyonu olarak değerlendirildi.

YABANCI SATIŞI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da son bir haftada yabancı yatırımcıların satış yaptığı dikkat çekiyor. Aynı dönemde yurt içinde döviz mevduatlarında artış görüldü. Yabancı yatırımcıların portföylerinde önemli ağırlığa sahip olan Aselsan gibi büyük ölçekli hisseler, bu tür satış dalgalarından daha fazla etkilenebiliyor.

ASELSAN HİSSE YORUMU

Aselsan hisseleri, son dönemde savunma sanayisine yönelik küresel gelişmelere ve piyasadaki genel risk algısına bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlar, yatırımcıların şirketin KAP açıklamalarını, yeni sipariş haberlerini ve bilanço takvimini yakından takip etmesini öneriyor. Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.