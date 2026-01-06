Artvin okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin'deki okulların 7 Ocak Çarşamba günü tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Artvin Valiliği, hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği konusunda bir açıklama yapacak. Valiliğin kar tatili kararı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ARTVİN HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş ve kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla başlayan bölge, cuma günü soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine girecek.

Hafta Başı Bahar Havası Yaşanacak

Haftanın ilk günlerinde termometreler mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor:

• 06 Ocak Salı: Parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C civarında ölçülecek.

• 07 Ocak Çarşamba: Sıcaklıklar 21°C ile haftanın zirve noktasına ulaşacak; ancak gün içinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Cuma Gününe Dikkat: Sıcaklık 14 Derece Birden Düşecek

Haftanın en kritik hava değişimi cuma günü yaşanacak. Perşembe günü en yüksek 16°C olan sıcaklık, cuma günü sert bir düşüşle 7°C'ye kadar gerileyecek.

• Yağış ve Nem: Cuma günü kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya kadar yükselmesi bekleniyor.

• Hissedilen Soğuk: Sıcaklığın gece 4°C'ye kadar düşmesiyle birlikte soğuk hava iyice hissedilecek.

Hafta Sonu Dondurucu Sabahlar

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk gecesi yaşanacak; gündüz sıcaklığı ise yeniden 17°C seviyelerine çıkacak.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

