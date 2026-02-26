Artvin okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…



ARTVİN'DE KIŞ ŞARTLARI ETKİSİNİ ARTIRIYOR: 27 ŞUBAT RAPORU

Artvin genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kar yağışlı ve dondurucu bir hava etkili olacak. Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde kış koşullarının hayatı zorlaştırması beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Artvin'de gökyüzü tamamen bulutlarla kaplı olacak ve günün büyük bölümünde kar yağışı geçişleri yaşanacak.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu bir hava bekleniyor.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 0°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu soğukla birlikte termometreler -4°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde kar yağışı olasılığı %35, gece ise %25 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 6 mph hızla esecek rüzgar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hissedilen soğuğu artıracak.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %78 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don: Gece sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda ve kaldırımlarda kuvvetli buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurması önerilmektedir.

• Ulaşımda Aksamalar: Kar yağışının özellikle Artvin-Ardahan yolu üzerindeki geçitlerde (Sahara Geçidi gibi) ulaşımı olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir.

• Çığ Tehlikesi: Dik yamaçlara sahip bölgede, taze kar yağışı ile birlikte oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması hayati önem taşımaktadır.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.