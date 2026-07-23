Artemis Fowl filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Artemis Fowl filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Artemis Fowl filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Artemis Fowl filmini izleyecek olanların merak ettiği Artemis Fowl konusu nedir, Artemis Fowl oyuncuları kimler ve Artemis Fowl özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARTEMIS FOWL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fantastik macera türünün dikkat çeken yapımlarından Artemis Fowl, İrlandalı yazar Eoin Colfer'ın aynı adlı çok satan roman serisinden sinemaya uyarlandı. Disney imzasını taşıyan film, büyülü dünyası, gelişmiş görsel efektleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Artemis Fowl filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?

ARTEMIS FOWL FİLMİ KONUSU NE?

Artemis Fowl, henüz 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü zekâya sahip bir çocuğun sıra dışı macerasını konu alıyor. Suç dehası olarak tanınan Artemis, ailesinin nesiller boyunca sürdürdüğü gizemli mirasın merkezinde yer alıyor.

Babası aniden ortadan kaybolunca Artemis, onu bulabilmek için insanların varlığından habersiz olduğu yer altındaki peri uygarlığıyla karşı karşıya geliyor. Güçlü periler, cüceler ve diğer büyülü yaratıklarla dolu bu evrende Artemis, hem ailesini kurtarmak hem de büyük bir komployu ortaya çıkarmak için zekâsını kullanmak zorunda kalıyor.

ARTEMIS FOWL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?p

Artemis Fowl'un çekimleri ağırlıklı olarak Kuzey İrlanda ve İngiltere'de gerçekleştirildi.

Filmin önemli bölümleri, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Titanic Studios'ta çekildi. Büyük dekorların kurulduğu stüdyo, fantastik dünyaların oluşturulmasına uygun altyapısıyla öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesindeki ünlü Longcross Studios da yapımın çekimlerinde kullanılan başlıca stüdyo alanları arasında yer aldı. Filmde görülen bazı doğal dış mekân sahneleri ise Kuzey İrlanda'nın farklı bölgelerinde çekildi.

ARTEMIS FOWL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 2018 yılında başladı ve aynı yıl içerisinde büyük ölçüde tamamlandı. Yapım sürecinin ardından görsel efekt çalışmaları uzun süre devam etti.

Artemis Fowl'un ilk olarak 2019 yılında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak post-prodüksiyon süreci ve daha sonra yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelendi. Film, sinema salonları yerine 12 Haziran 2020 tarihinde Disney'in dijital platformunda izleyiciyle buluştu.

ARTEMIS FOWL FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda deneyimli isimlerle genç yetenekler bir araya geliyor.

• Ferdia Shaw – Artemis Fowl II

• Colin Farrell – Artemis Fowl I

• Judi Dench – Komutan Root

• Josh Gad – Mulch Diggums

• Lara McDonnell – Holly Short

• Nonso Anozie – Butler

• Tamara Smart – Juliet Butler

• Hong Chau – Opal Koboi (ses)

• Miranda Raison – Angeline Fowl

ARTEMIS FOWL HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Film, İrlandalı yazar Eoin Colfer tarafından kaleme alınan ve dünya genelinde milyonlarca satan Artemis Fowl roman serisinin ilk kitabından uyarlandı. Ancak senaryo, kitap serisindeki bazı olayları ve karakterleri bir araya getirerek farklı bir anlatım benimsedi.

ARTEMIS FOWL'U KİM YÖNETTİ?

Filmin yönetmen koltuğunda, Shakespeare uyarlamaları ve polisiye yapımlarıyla tanınan Oscar adayı yönetmen Kenneth Branagh oturuyor. Senaryo ise Conor McPherson ve Hamish McColl tarafından kaleme alındı.

ARTEMIS FOWL NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Artemis Fowl, vizyona girdiği dönemde özellikle kitap serisinin hayranları arasında geniş tartışmalara neden oldu. Romanlardaki olay örgüsünde yapılan önemli değişiklikler ve karakterlerin farklı şekilde işlenmesi eleştirilerin odağında yer aldı. Buna karşın film, yüksek prodüksiyon kalitesi, görsel efektleri ve fantastik atmosferiyle dikkat çekerek dijital platformlarda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.