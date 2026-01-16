Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı? Zafer Ergin öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? sorusu, yayınlanan son fragman ve sosyal medyadaki iddiaların ardından gündeme bomba gibi düştü. Rıza Baba karakterinin veda edip etmeyeceği merak konusu olurken, dizinin hayranları Zafer Ergin'in sağlık durumu ve projeye devam edip etmeyeceğini sorguluyor. İşte sevilen karakter Rıza Baba ve usta oyuncu Zafer Ergin hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, ZAFER ERGİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımında Mesut komiserin, "Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok" sözleri izleyicileri şoke etti. Bu sözlerin üzerine Rıza Baba'nın, "Belki de buraya kadardır evlat" şeklindeki ifadeleri, karakterin diziye veda edeceği ihtimalini güçlendirdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sahneler sonrası, usta oyuncu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılıp ayrılmayacağı en çok konuşulan konular arasına girdi.

ALİ RIZA BABA'YI BIÇAKLADI: YOĞUN BAKIMDA KRİTİK SAATLER

Dizinin 735. bölüm fragmanında, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Ali'nin Rıza Baba'yı bıçakladığı ve ardından kaçırdığı görülüyor. Ameliyata alınan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Rıza Baba'nın durumu ciddiyetini korurken, Hüsnü Çoban ve ekibin geri kalanının yaşadığı çaresizlik fragmana damga vurdu.

ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILIYOR, RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

83 yaşındaki usta aktör Zafer Ergin'in uzun yıllardır devam eden bu tempodan yorulduğu ve artık dinlenmek istediği yönündeki iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Rıza Baba karakterinin ölüp ölmeyeceği veya Zafer Ergin'in projeye veda edip etmeyeceği konusunda yapım şirketinden veya oyuncunun kendisinden henüz resmi bir onay gelmedi. Karakterin kaderi, bu akşam Kanal D'de yayınlanacak yeni bölümle birlikte kesinleşecek.

735. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ BEKLEYEN BÜYÜK DRAM

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımda bu hafta tansiyon hiç düşmeyecek. Ali'nin neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiği ve ekibin lideri olmadan yoluna nasıl devam edeceği merak konusu. İzleyiciler, 2006 yılından bu yana ekrana gelen efsane karakterin son durumunu öğrenmek için ekran başına kilitlenmiş durumda.