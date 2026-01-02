Haberler

Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı?

Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı?
Güncelleme:
Popüler dizi Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanmaması izleyicileri meraklandırdı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı?

Arka Sokaklar dizisinin merakla beklenen 734. bölümünün, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 733. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde tansiyon bir an olsun düşmedi. Adem serbest bırakılır ancak Candan bundan sonra onu yakından takip edecektir. Ali, Efe'ye ulaşamaz ve kısa süre içinde Cevher'in Efe'yi alıkoyduğu ortaya çıkar.

Ekip, Efe'yi kurtarmak için zamanla yarışırken Ali yaşananlardan kendini sorumlu tutar. Bu durum Ali'yi kendi yöntemleriyle hareket etmeye iter ve olaylar daha da karmaşık bir hal alır.

2 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

• 07:00 – Yabancı Damat

• 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

• 11:00 – Yaprak Dökümü

• 14:00 – Gelinim Mutfakta

• 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

• 18:30 – Kanal D Ana Haber

• 20:00 – Arka Sokaklar

• 22:45 – 300 Spartalı

• 00:45 – Pi'nin Yaşamı

• 02:30 – Poyraz Karayel

• 04:30 – Üç Kız Kardeş

Osman DEMİR
