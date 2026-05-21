Arka Sokaklar Ali diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Ali karakteriyle ilgili ayrılık söylentileri dikkat çekti. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanan gelişmeler sonrası “Ali diziden çıkacak mı?” sorusu merak edilirken, karakterin hikâyesinin nasıl devam edeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ARKA SOKAKLAR ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterinin ayrılığıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yapım ekibi veya oyuncular tarafından konuya ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ayrılık iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor.

İzleyiciler özellikle son bölümlerde yaşanan gelişmeler sonrası Ali karakterinin hikâyedeki geleceğini merak etmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizinin sadık izleyici kitlesi, sosyal medya platformlarında Ali karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı izleyiciler karakterin hikâyesinde değişiklik olabileceğini öne sürerken, bazıları ise ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

Arka Sokaklar’ın yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olması nedeniyle karakterlerle ilgili her gelişme büyük ilgi görüyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ali karakterinin dizideki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gözler yapım ekibinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmelerin ardından ayrılık iddialarının netlik kazanması bekleniyor.