Arka Sokaklar 746. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar’ın 746. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube’de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



RIZA BABA HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyecek olaylarla geri dönüyor. Hikâyenin merkezinde bu kez ekibin lideri Rıza Baba yer alıyor. Pınar ve Ayla, Rıza Baba hakkında çıkarılan sürpriz gözaltı kararını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşarlar. Adliye koridorlarında ve emniyette yankılanan bu gelişme, ekibin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor.

SAVCIDAN ŞOKE EDEN TALİMAT: EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EVİ ARANIYOR

Operasyonun çapı genişlerken, soruşturmayı yürüten savcıdan beklenmedik bir hamle gelir. Savcılık makamı, bir emniyet müdürünün evinin aranması için düğmeye basar. Bu durum, teşkilat içerisinde büyük bir gerilime yol açarken, soruşturmanın ucu tahmin edilemeyecek noktalara uzanmaya başlar. Rıza Baba’nın isminin bu dosyaya nasıl dahil edildiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

EKİP ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR: RIZA BABA’DAN SERT ÜLTİMATOM!

Olayların sıcaklığı artarken Mesut, Hüsnü ve Bozo, içine düştükleri zor durumdan çıkış yolu olarak kendilerini her türlü çatışmaya hazırlar. Ancak ekibin bu hamlesine Rıza Baba’dan anında ve çok sert bir engel gelir. Rıza Baba, ekibini korumak adına kesinlikle silahlı bir çatışmaya girmemeleri konusunda adeta bir ültimatom verir. Disiplinden taviz vermeyen lider, kanun dışına çıkılmaması konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterir.

PINAR VE YAĞIZ’IN SEVGİLİSİ ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Dizinin duygusal tarafında ise sular durulmuyor. Pınar, Yağız’ın sevgilisiyle karşı karşıya geliyor. Gerginliğin tırmandığı bu büyük yüzleşmede Pınar, aklındaki soruların yanıtını ararken duygusal anlar yaşanıyor. Aile içindeki bu kriz, Rıza Baba’nın yaşadığı hukuki süreçle birleşince Çoban ve Soylu aileleri için zorlu bir dönem başlıyor. Arka Sokaklar, aksiyon dolu yeni bölümüyle yakında izleyici karşısında olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ali’nin Yağız cinayetiyle ilgili gözaltına alınmasıyla sorgu süreci başlar. Tüm deliller cinayeti onun işlediği yönündedir. Ekibimizin önünde iki seçenek vardır. Ya Ali sahiden Yağız’ı öldürmüştür, ya da bir tuzağın içine çekilmiştir. Yağız’ın ölümünden sonra ortaya çıkan dayısı Fevzi ise nüfuzlu biridir ve tüm dengeleri değiştirecektir.

ARKA SOKAKLAR 746. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar’ın 746. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.