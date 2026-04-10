Arka Sokaklar 745. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

RIZA BABA HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyecek olaylarla geri dönüyor. Hikâyenin merkezinde bu kez ekibin lideri Rıza Baba yer alıyor. Pınar ve Ayla, Rıza Baba hakkında çıkarılan sürpriz gözaltı kararını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşarlar. Adliye koridorlarında ve emniyette yankılanan bu gelişme, ekibin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor.