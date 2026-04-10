Arka Sokaklar 745. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 745. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ
Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.
• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.
• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.
• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.
• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.
• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.
• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
RIZA BABA HAKKINDA GÖZALTI KARARI!
Kanal D ekranlarının efsane dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyecek olaylarla geri dönüyor. Hikâyenin merkezinde bu kez ekibin lideri Rıza Baba yer alıyor. Pınar ve Ayla, Rıza Baba hakkında çıkarılan sürpriz gözaltı kararını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşarlar. Adliye koridorlarında ve emniyette yankılanan bu gelişme, ekibin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor.
SAVCIDAN ŞOKE EDEN TALİMAT: EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EVİ ARANIYOR
Operasyonun çapı genişlerken, soruşturmayı yürüten savcıdan beklenmedik bir hamle gelir. Savcılık makamı, bir emniyet müdürünün evinin aranması için düğmeye basar. Bu durum, teşkilat içerisinde büyük bir gerilime yol açarken, soruşturmanın ucu tahmin edilemeyecek noktalara uzanmaya başlar. Rıza Baba’nın isminin bu dosyaya nasıl dahil edildiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
EKİP ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR: RIZA BABA’DAN SERT ÜLTİMATOM!
Olayların sıcaklığı artarken Mesut, Hüsnü ve Bozo, içine düştükleri zor durumdan çıkış yolu olarak kendilerini her türlü çatışmaya hazırlar. Ancak ekibin bu hamlesine Rıza Baba’dan anında ve çok sert bir engel gelir. Rıza Baba, ekibini korumak adına kesinlikle silahlı bir çatışmaya girmemeleri konusunda adeta bir ültimatom verir. Disiplinden taviz vermeyen lider, kanun dışına çıkılmaması konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterir.
PINAR VE YAĞIZ’IN SEVGİLİSİ ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME
Dizinin duygusal tarafında ise sular durulmuyor. Pınar, Yağız’ın sevgilisiyle karşı karşıya geliyor. Gerginliğin tırmandığı bu büyük yüzleşmede Pınar, aklındaki soruların yanıtını ararken duygusal anlar yaşanıyor. Aile içindeki bu kriz, Rıza Baba’nın yaşadığı hukuki süreçle birleşince Çoban ve Soylu aileleri için zorlu bir dönem başlıyor. Arka Sokaklar, aksiyon dolu yeni bölümüyle yakında izleyici karşısında olacak.
745. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR
Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU
• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)
• Şevket Çoruh — Mesut Güneri
• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban
• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar
• Oya Okar — Selin Güneri
• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı
• Burak Satıbol — Zeki Çevik
• Özlem Çınar — Aylin Aydın
• İlker İnanoğlu — Engin Balkan
• Gaye Gürsel — Esra
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU
Ali’nin Yağız cinayetiyle ilgili gözaltına alınmasıyla sorgu süreci başlar. Tüm deliller cinayeti onun işlediği yönündedir. Ekibimizin önünde iki seçenek vardır. Ya Ali sahiden Yağız’ı öldürmüştür, ya da bir tuzağın içine çekilmiştir. Yağız’ın ölümünden sonra ortaya çıkan dayısı Fevzi ise nüfuzlu biridir ve tüm dengeleri değiştirecektir.
