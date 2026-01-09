Arka Sokaklar 735. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 735. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

DİZİDE GERİLİM TIRMANIYOR: RIZA BABA BIÇAKLANDI

Efe, babasını Cevher'in karanlık dünyasından kurtarabilmek için son çare olarak Rıza Baba'nın kapısını çalar. Tehlikenin boyutunu kısa sürede kavrayan Rıza Baba, ekibiyle birlikte Cevher'in izini sürmeye başlar. Ancak bu kez operasyon beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkar.

EFE'NİN ÇARESİZLİĞİ EKİBİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Babası Ali'nin giderek daha büyük bir tehdidin içine sürüklendiğini gören Efe, zamanla yarışır. Cevher'in baskısı artarken, Rıza Baba ve ekibi Ali'yi bu girdaptan çekip almak için planlarını hızlandırır. Her adım daha riskli, her saniye daha kritiktir.

CEVHER'E OPERASYON: ORTALIK KARIŞIYOR

Ekip Cevher'e yaklaşırken tansiyon yükselir. Yaşanan arbede sırasında silahlar çekilir, herkesin dikkati dağılır. Kaosun ortasında Ali, kendini savunmaya çalışırken korkunç bir hataya imza atar.

ŞOK AN: RIZA BABA YANLIŞLIKLA BIÇAKLANIYOR

Arbede esnasında kontrolünü kaybeden Ali, farkında olmadan Rıza Baba'yı bıçaklar. O an herkes için zaman durur. Ekip şok içindeyken, Ali yaptığı hatanın ağırlığıyla yıkılır.

ALİ'Yİ NE BEKLİYOR? EKİP ZOR BİR SINAVDA

Rıza Baba'nın yaralanması, hem ekipte hem de Efe'de derin bir sarsıntı yaratır. Ali için artık geri dönüşü zor bir yol başlamıştır. Cevher'le hesaplaşma sürerken, bu beklenmedik olay tüm dengeleri değiştirir. İzleyiciyi yeni bölümde daha büyük yüzleşmeler ve zor kararlar bekliyor.

ALİ'Yİ KİMSE DURDURAMIYOR

Söz konusu evladı olduğunda Ali için akan sular durur. Karşısında abileri bile olsa geri adım atmaz. Öfkesine yenilen Ali, Mesut'u da Hüsnü'yü de gözü görmeyecek kadar kontrolden çıkar.

CEVHER ESKİ GÜNLERİN PEŞİNDE

Efe'nin izine ulaşan Cevher, bu kez onun "yolcu"sunu da ele geçirir. Ali'ye geçmişte yaşattığı tüm acıların ardından, yeniden eski karanlık günlere dönmek için büyük bir sabırsızlık içindedir.

İNTİKAM İÇİN SINIR TANIMIYOR

Ali'den hesap sormak isteyen Cevher, bu kez en ağır darbeyi vurur ve Efe'yi kaçırır. Bu hamle, tüm ekibi ayağa kaldırır.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLIYOR

Rıza Baba ve Ali'nin öncülüğünde ekip, Efe'ye zarar gelmeden onu kurtarmak için seferber olur. Ancak zaman hızla daralırken herkesin aklında tek bir soru vardır: Ekip, Efe'ye ulaşmayı başarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 735. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 735. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.