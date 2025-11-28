Arka Sokaklar 730. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 730. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?MESUT'A VERİLEN ACI HABER

Doktordan gelen olumsuz haber, Mesut'un adeta dünyasını başına yıktı. Tunç'un yaşadığı durum, eski sağlığına kavuşamayacağını ortaya koyunca Mesut büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu gerçekle yüzleşmek onun için son derece zordu ve ne yapacağını bilemez hâle geldi.

ALİ'YE GELEN DUYGU YÜKLÜ MEKTUP

Yıllardır tek kelime etmediği kızından gelen mektup, Ali'yi derinden etkiledi. Satırları okudukça geçmişin izleri bir bir canlandı ve Ali gözyaşlarına hâkim olamadı. Kızının hisleri ve özlemi, Ali'nin yıllardır kalbinin derinliklerine gömdüğü duyguları yeniden gün yüzüne çıkardı.

MESUT'UN YIKIM ANI

Tunç hakkında ikinci kez kötü haberi alan Mesut, bu kez daha da ağır bir yıkım yaşadı. Tunç'un bir daha eskisi gibi olamayacağı kesinleşince Mesut'un umudu tükenmiş gibiydi. Hem dostunun durumu hem de kendi çaresizliği onu büyük bir boşluğa sürükledi.

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Cevher suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlüdür. Ekibimiz ise şehri ateşe vermeye niyetli olan Cevher'in peşindedir. Ali'ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ama doktoruna güvenmektedir.

Sude Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlar. Amaçları gençleri zehirleyen çeteyi çökertmektir. Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı işe başlar. Leyla adındaki bakıcı Ayşecanla çok iyi anlaşır. Ali mahkemeye çıkartılır. Doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.

ARKA SOKAKLAR 730. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 730. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.