Haberler

Arjantin İzlanda maçı hangi kanalda, Arjantin İzlanda nereden CANLI izlenir?

Arjantin İzlanda maçı hangi kanalda, Arjantin İzlanda nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Arjantin İzlanda maçı hangi kanalda, Arjantin İzlanda nereden canlı izlenir?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri merak edilirken, maçın hangi platformda ekranlara geleceği sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Yayıncı kuruluş detayları netleştikçe izleyiciler de karşılaşmayı kaçırmamak için bilgi arıyor.

Arjantin ile İzlanda arasında oynanacak mücadele öncesi “maç hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilir?” sorusu sıkça soruluyor. Futbolseverler, kritik karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırırken, maçın şifresiz olup olmayacağı ve dijital platformlarda izlenip izlenemeyeceği de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

ARJANTİN VS İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arjantin ile İzlanda arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Arjantin-İzlanda maçı S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan takip edilebilecek. S Sport ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. S Sport Plus ise dijital abonelik sistemiyle internet üzerinden canlı maç izleme imkânı sunmaktadır.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği mücadele, hazırlık maçları kapsamında önemli bir test niteliği taşıyor.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arjantin ile İzlanda arasındaki karşılaşma saat 04:00’te başlayacak. Erken saatlerde oynanacak olması nedeniyle maçın özellikle Avrupa ve Türkiye’deki izleyiciler tarafından gece saatlerinde takip edilmesi bekleniyor.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, ABD’nin Auburn şehrinde yer alan Jordan-Hare Stadyumu’nda oynanacak. Modern tesisleriyle dikkat çeken stadyum, iki milli takımın karşı karşıya geleceği önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

Trump emri verdi! ABD, İran'a saldırdı
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruldu
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İtalya'dan açıklama geldi: Bonservisi için Galatasaray ile görüşeceğiz
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı

Dünya Kupası bekleyenler dikkat! Uydu alıcılarını ayarlamayı unutmayın
Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

Mutfak tavanından düştü, 5 kişilik aile kendini zor dışarı attı
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

Taliban bu kez bambaşka bir şeye karşı savaş açtı
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

Çığlıklar kıyıya kadar ulaştı! Saniyeler içinde saldırıp kayboldu
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi