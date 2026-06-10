Arjantin İzlanda maçı hangi kanalda, Arjantin İzlanda nereden CANLI izlenir?

Arjantin ile İzlanda arasında oynanacak mücadele öncesi “maç hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilir?” sorusu sıkça soruluyor. Futbolseverler, kritik karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırırken, maçın şifresiz olup olmayacağı ve dijital platformlarda izlenip izlenemeyeceği de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

ARJANTİN VS İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arjantin ile İzlanda arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Arjantin-İzlanda maçı S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan takip edilebilecek. S Sport ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. S Sport Plus ise dijital abonelik sistemiyle internet üzerinden canlı maç izleme imkânı sunmaktadır.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği mücadele, hazırlık maçları kapsamında önemli bir test niteliği taşıyor.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arjantin ile İzlanda arasındaki karşılaşma saat 04:00’te başlayacak. Erken saatlerde oynanacak olması nedeniyle maçın özellikle Avrupa ve Türkiye’deki izleyiciler tarafından gece saatlerinde takip edilmesi bekleniyor.

ARJANTİN İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, ABD’nin Auburn şehrinde yer alan Jordan-Hare Stadyumu’nda oynanacak. Modern tesisleriyle dikkat çeken stadyum, iki milli takımın karşı karşıya geleceği önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.