Arefe günü kargolar çalışıyor mu, Arefe günü PTT, Yurtiçi kargo, Aras Kargo, MNG Kargo açık mı?

Arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusu, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo gibi kargo firmalarının Arefe günü çalışma durumları, hem bireysel hem de ticari gönderimler için büyük önem taşıyor. Bayrama yaklaşırken paketlerin zamanında ulaşmasını sağlamak isteyen kullanıcılar için Arefe günü kargo çalışma saatleri ve açık olan şubeler kritik bilgi niteliğinde.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR HİZMET VERECEK?

19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek Arefe günü, resmi tatil kapsamında kamu kurumları öğleden sonra kapanıyor. Kargo firmalarının çalışma saatleri de buna göre değişiklik gösteriyor. Peki, PTT ve özel kargo şirketleri Arefe günü hangi saatlere kadar hizmet verecek? İşte detaylar:

PTT KARGO AREFE GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT Kargo, devlet kurumu olduğu için Arefe günü öğlene kadar hizmet sunuyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü PTT şubeleri saat 12.30'a kadar açık olacak ve öğleden sonra bayram tatiline geçecek. Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde ise PTT şubeleri tamamen kapalı olacak ve teslimatlar 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ÖZEL KARGOLARDA AREFE GÜNÜ DURUMU

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi özel kargo şirketleri, Arefe günü genellikle yarım gün çalışıyor. Öğleden sonra şubeler kapandığında, bayramın ilk günü hiçbir özel kargo teslimatı yapılmıyor. Bu nedenle paketlerin zamanında ulaşmasını isteyenlerin Arefe günü sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Bayramın ilk günü özel ve devlet kargo şirketleri kapalı olduğundan teslimatlar duruyor. PTT ve özel kargo firmeleri, bayramın bitimi sonrası tekrar dağıtım yapmaya başlayacak. Böylece 23 Mart Pazartesi günü paketler eski rutinine geri dönüyor.

Osman DEMİR
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

Savaş şiddetleniyor: Süper ağır sistemler devreye alındı
Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Yıldız oyuncuda kırık var
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket

Basın toplantısına damga vuran hareket
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Yıldız oyuncuda kırık var
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı