Arefe günü kargolar çalışıyor mu, Arefe günü PTT, Yurtiçi kargo, Aras Kargo, MNG Kargo açık mı?

Bayram öncesinde "Arefe günü kargolar açık mı?" sorusu sıkça merak ediliyor. PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo gibi önde gelen kargo şirketlerinin Arefe günü hizmet verip vermediği, hem online alışveriş yapanlar hem de firmalar için büyük önem taşıyor. Arefe günü kargo mesai saatleri ve hangi şubelerin açık olduğu bilgisi, paketlerin bayram öncesi sorunsuz teslim edilmesi açısından kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR HİZMET VERECEK?

19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek Arefe günü, resmi tatil kapsamında kamu kurumları öğleden sonra kapanıyor. Kargo firmalarının çalışma saatleri de buna göre değişiklik gösteriyor. Peki, PTT ve özel kargo şirketleri Arefe günü hangi saatlere kadar hizmet verecek? İşte detaylar:

PTT KARGO AREFE GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT Kargo, devlet kurumu olduğu için Arefe günü öğlene kadar hizmet sunuyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü PTT şubeleri saat 12.30'a kadar açık olacak ve öğleden sonra bayram tatiline geçecek. Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde ise PTT şubeleri tamamen kapalı olacak ve teslimatlar 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ÖZEL KARGOLARDA AREFE GÜNÜ DURUMU

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi özel kargo şirketleri, Arefe günü genellikle yarım gün çalışıyor. Öğleden sonra şubeler kapandığında, bayramın ilk günü hiçbir özel kargo teslimatı yapılmıyor. Bu nedenle paketlerin zamanında ulaşmasını isteyenlerin Arefe günü sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Bayramın ilk günü özel ve devlet kargo şirketleri kapalı olduğundan teslimatlar duruyor. PTT ve özel kargo firmeleri, bayramın bitimi sonrası tekrar dağıtım yapmaya başlayacak. Böylece 23 Mart Pazartesi günü paketler eski rutinine geri dönüyor.