Kurban Bayramı 2026 öncesinde kargo yoğunluğu her yıl olduğu gibi yine artış göstermektedir. Özellikle arefe gününe girildiğinde hem bireysel gönderiler hem de e-ticaret siparişleri nedeniyle kargo firmalarında ciddi bir hareketlilik yaşanır. Türkiye’de arefe günü resmi tatil düzeni gereği öğleden sonra başladığı için kargo şirketlerinin çalışma planları da bu saat dilimine göre şekillenir. Peki, Arefe Günü kargo açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı? Yurtiçi, DHL, Aras, Hepsijet, Sürat Kargo, MNG Kargo ve Trendyol Express çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu resmi tatil düzenlemeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Türkiye’de arefe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle kargo firmaları sabah saatlerinde hizmet verirken günün ilerleyen saatlerinde kapalı duruma geçmektedir. Bu nedenle kargo işlemleri tamamen gün boyu devam etmez ve sınırlı bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir.

Genel uygulamada kargo şubeleri sabah erken saatlerde açılır ve öğle saatlerine kadar gönderi kabulü yapar. Ancak öğleden sonra hem şube işlemleri hem de dağıtım süreçleri büyük ölçüde durur. Bu durum özellikle yoğun şubelerde daha erken saatlere çekilebilmektedir.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Arefe günü kargo dağıtımı tamamen durmaz ancak oldukça sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilir. Sabah saatlerinde başlayan dağıtım süreçleri günün ilk yarısında tamamlanmaya çalışılır ve ardından operasyonlar yavaşlayarak sona erer.

Bu süreçte kargo araçları genellikle kısa mesafeli ve öncelikli teslimatlar üzerine yoğunlaşır. E-ticaret gönderilerinde ise bölgesel planlama devreye girer ve bazı siparişler aynı gün teslim edilmeye çalışılırken bazıları bayram sonrasına ertelenebilir.

Hepsijet ve Trendyol Express gibi hızlı teslimat ağına sahip firmalar, yoğunluğa bağlı olarak daha esnek bir operasyon yürütse de öğleden sonra resmi tatilin başlamasıyla birlikte dağıtım işlemleri büyük ölçüde durmaktadır.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü kargo firmalarının açık kalma süresi genel olarak sabah saatlerinden öğleye kadar devam eder. Türkiye’de uygulanan resmi tatil düzeni gereği öğleden sonra başlayan tatil, kargo sektöründe de operasyonların durmasına neden olur.

Bu nedenle kargo şubeleri genellikle sabah açılır, gün içinde yoğun şekilde çalışır ve öğle saatlerine doğru kapanışa geçer. Ancak bu saatler sabit değildir çünkü şube yoğunluğu, bölgesel planlama ve gönderi trafiği kapanış saatlerini öne çekebilir. Bu yüzden kullanıcıların işlemlerini mümkün olduğunca erken saatlerde gerçekleştirmesi gerekir.

YURTİÇİ KARGO, ARAS, MNG VE SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞMA DURUMU

Türkiye’de en yaygın kullanılan kargo firmaları arasında yer alan Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo arefe günü genellikle yarım gün çalışma sistemi uygulamaktadır. Bu firmalarda sabah saatlerinde gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri aktif şekilde yürütülürken öğle saatlerine yaklaşılmasıyla birlikte operasyonlar yavaşlar ve resmi tatilin başlamasıyla tamamen durur.

Yoğun bayram dönemlerinde şube trafiğinin artması nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanabilir ve bazı şubeler standart kapanış saatinden daha erken hizmeti sonlandırabilir. Bu durum özellikle büyük şehirlerde daha belirgin şekilde hissedilir.

DHL, HEPSIJET, TRENDYOL EXPRESS VE TRENDYOL GO ÇALIŞMA SİSTEMİ

Uluslararası lojistik hizmetleri sunan DHL ile birlikte Türkiye’de e-ticaret teslimatında önemli rol oynayan Hepsijet, Trendyol Express ve Trendyol Go arefe günü operasyonlarını sınırlı saatler içinde sürdürmektedir.

Bu firmalarda sabah saatleri aktif operasyon dönemi olarak değerlendirilirken öğleden sonra resmi tatilin başlamasıyla birlikte dağıtım süreçleri durur. E-ticaret siparişlerinde ise sipariş yoğunluğu ve bölgesel planlama doğrultusunda teslimatlar farklılık gösterebilir ve bazı gönderiler bayram sonrasına ertelenebilir.