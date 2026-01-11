Ardahan okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU

Ardahan için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan son tahminlere göre, bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışlı bir hava dalgası etkili olacaktır. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi ve ekstrem soğukların yaşanması beklenmektedir.

Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Kapıda

Ardahan'da hafta başından itibaren kış şartları en sert haliyle hissedilecektir:

• 12 Ocak Pazar: Güne kar yağışlı bir başlangıç yapılması beklenen kentte, termometreler en düşük sıfırın altında 1 derece, en yüksek ise 2 derece civarında seyredecektir. Gün içerisinde nem oranının yüzde 94 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir.

• 13 Ocak Pazartesi: Soğuk hava dalgasının derinleşmesiyle birlikte dondurucu etkiler artacaktır. Sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar gerilemesi, gündüz ise en yüksek sıfırın altında 5 derece civarında kalması tahmin edilmektedir.

• 14 Ocak Salı: Hafta ortasına doğru kar yağışının yer yer devam etmesi beklenirken, dondurucu soğuklar bölge genelinde hakimiyetini sürdürecektir.

Ekstrem Sıcaklık Değerleri ve Buzlanma

Haftanın ilerleyen günlerinde Sibirya soğuklarını andıran bir tablo öngörülmektedir:

• 15 Ocak Çarşamba: Gökyüzünün az bulutlu olması beklense de ışıma nedeniyle gece sıcaklıklarının sıfırın altında 20 derecenin altına inebileceği tahmin edilmektedir.

• 16 Ocak Perşembe: Soğuk havanın etkisini koruyacağı, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği bildirilmektedir.

Geçmiş Yılların Rekorları

Bölgenin geçmiş meteorolojik kayıtlarına göre, Ocak ayı ortalarında dondurucu rekorlar kırılmıştır. Geçmiş yıllarda 11 Ocak tarihinde sıfırın altında 33,2 derece gibi ekstrem uç sıcaklıkların kaydedildiği hatırlatılarak, mevcut durumun ciddiyeti vurgulanmıştır.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Uzmanlar, bölge genelinde beklenen şiddetli don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyarmaktadır. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, su tesisatlarında donma riski ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını tamamlamış olmaları ve donanımı eksik araçlarla trafiğe çıkmamaları büyük önem taşımaktadır.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.