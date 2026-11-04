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Arda Turan hangi takımda teknik direktör? Arda Turan hangi takımı çalıştırıyor?

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Arda Turan hangi takımda teknik direktör? Arda Turan hangi takımı çalıştırıyor?
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Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde de adından sıkça söz ettiriyor. Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Arda, teknik direktör olarak da Avrupa'da önemli başarılara imza atıyor. Futbolseverler, Arda Turan'ın hangi takımda teknik direktörlük yaptığını araştırıyor.

Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yürütüyor. Takımın başındaki ilk sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final oynayarak Türk teknik direktörler arasında tarihe geçti. İşte Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine dair merak edilenler.

ARDA TURAN HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR?

Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü. Arda, 2025 yazında Shakhtar Donetsk ile anlaşarak Ukrayna ekibinin başına geçti. Shakhtar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

ARDA TURAN SHAKHTAR'DA NE BAŞARILAR ELDE ETTİ?

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk sezonu olan 2025-26'da önemli başarılara imza attı. Arda yönetimindeki Shakhtar, Ukrayna Premier Ligi şampiyonu oldu. Ukrayna ekibi ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i UEFA Konferans Ligi yarı finaline taşıyarak Türk futbol tarihine geçti. Arda, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör oldu. Genç teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında takımını yarı finale taşıyan 5. Türk teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

ARDA TURAN YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki başarılı ilk sezonunun ardından Ukrayna Premier Ligi'nde 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Yapılan oylamada Arda, LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ve Polissya'nın teknik direktörü Ruslan Rotan'ı geride bıraktı.

ARDA TURAN DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de Eyüpspor'da başladı. Eyüpspor'u 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Arda, takımla Süper Lig'de de başarılı bir performans sergiledi. Arda, Eyüpspor'daki görevinin ardından 2025 yazında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan, 30 Ocak 1987'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Arda, sarı-kırmızılı formayla adını geniş kitlelere duyurdu. Galatasaray'ın ardından İspanya'ya giden Arda, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giydi. Atletico Madrid'de La Liga şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayan Arda, Barcelona'da da kupalar kazandı. Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Haberler.com
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