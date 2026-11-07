Arda Okan Kurtulan kimdir? Göztepeli oyuncu milli takım kadrosuna neden giremedi?

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Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için çağırdığı 26 isim arasında Göztepe'den kimse yoktu. Oysa İzmir'de bir gün önce beklenti farklıydı: Arda Okan Kurtulan'ın listeye yazılacağı konuşuluyordu.

Kadro 6 Kasım 2026'da saat 14.00'te açıklandı. Aynı akşam Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Serpil, 23 yaşındaki oyuncunun neden listede olmadığını anlattı. Sebep performans değil, evraktı.

ARDA OKAN KURTULAN NEDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK?

Arda Okan Kurtulan, daha önce Arnavutluk'un genç milli takımında oynadığı için Türkiye'yi resmen seçmesi gereken bir oyuncu ve bu işlemler zamanında tamamlanamadı. Mehmet Serpil'in açıklamasına göre oyuncu tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Serpil, bazı işlemler yetişmediği için Arda'nın yalnızca Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna giremediğini söyledi. Yeniden davet gelirse oyuncunun ay yıldızlı formayı giyeceğini de ekledi.

ARDA OKAN KURTULAN KİMDİR?

Arda Okan Kurtulan, Süper Lig ekibi Göztepe'de sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde oynayan Türk futbolcu. Fenerbahçe altyapısından yetişti, Adana Demirspor üzerinden 2025'te Göztepe'ye geldi.

İzmir ekibindeki ilk sezonunda 21 Aralık 2025'te Samsunspor'a karşı 23. ve 68. dakikalarda iki gol attı; Göztepe o maçı 2-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında sakatlıklar yüzünden çok maç kaçırdı ve bir süre ilk 11'deki yerini kaybetti. Nisan 2026'da Antalyaspor karşısında yeniden ilk 11'de başladı, golünü attı ve sezondaki gol sayısını dörde çıkardı.

Eylül 2026'nın başında Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifiyle transfer gündemine girdi ama Göztepe'de kaldı. Yeni sezonun ilk 5 maçında 450 dakikanın tamamında sahadaydı.

ARDA OKAN KURTULAN KAÇ YAŞINDA?

Arda Okan Kurtulan 23 yaşında. 19 Kasım 2002'de doğdu, bu ay 24 yaşına girecek.

ARDA OKAN KURTULAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arda Okan Kurtulan profesyonel kariyerinde Fenerbahçe, Adana Demirspor, Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor ve Göztepe formalarını giydi. Futbola Akşemsettin Parsellerspor'da başladı; Göktürk Sarayspor ve Erokspor'dan sonra 2019'da Fenerbahçe altyapısına geçti.

Fenerbahçe A takımında 2022'de 1 maça çıktı, aynı yıl Adana Demirspor'a gitti. Adana ekibinden 2023'te Karacabey Belediyespor'a kiralandı ve 14 maçta 3 gol attı. 2023-2024 sezonunu yine kiralık olarak Diyarbekirspor'da geçirdi; orada 32 maçta 8 gol buldu. 2025'te Göztepe'ye transfer oldu.

ARDA OKAN KURTULAN ARNAVUTLUK MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Arda Okan Kurtulan, Arnavutluk'un genç milli takımında forma giydi ama Arnavutluk A Milli Takımı'nda oynamadı. Dedeleri üzerinden Arnavut kökenli olan oyuncu, A takım düzeyinde henüz hiçbir ülke adına sahaya çıkmadı; bu yüzden Türkiye'yi seçme hakkı sürüyor.