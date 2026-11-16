Arda Güler’in golü neden iptal edildi, ofsayt mı, kim ofsayta düştü? Türkiye'nin golü neden iptal edildi?

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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında Arda Güler ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde millilerin 1-1 beraberliği yakaladığını düşündüğü pozisyonun ardından hakem kararı gündem oldu. Arda Güler'in golünün neden geçersiz sayıldığı ve pozisyonda hangi futbolcunun ofsayta düştüğü futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fransa- Türkiye karşılaşmasının 53. dakikasında Arda Güler'in ağlarla buluşturduğu top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Pozisyonda İsmail Yüksek'in ofsayt konumunda olduğu bildirildi. Hakem Chris Kavanagh'ın kararıyla Türkiye'nin beraberlik golü geçersiz sayıldı.

ARDA GÜLER'İN GOLÜNDE KİM OFSAYTA DÜŞTÜ?

İptal edilen gol pozisyonunda ofsayt kararı İsmail Yüksek üzerinden verildi. Arda Güler'in golüyle sonuçlanan hücumda İsmail Yüksek'in ofsayt konumunda bulunması nedeniyle Türkiye'nin golü geçerli sayılmadı.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ VAR'DAN MI İPTAL EDİLDİ?

Karşılaşmanın canlı anlatımında Arda Güler'in golünün 53. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği aktarıldı. Ancak pozisyonun VAR incelemesinde hangi aşamaların değerlendirildiğine ilişkin ayrıntılı resmi açıklama henüz paylaşılmadı.