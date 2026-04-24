Arda Güler Real Betis Real Madrid maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı?
İspanya La Liga’da Real Madrid’in Real Betis ile karşılaşacağı kritik mücadele öncesinde, futbolseverler gözlerini genç yıldız Arda Güler’e çevirdi. Kadroda yer alıp almadığı merak konusu olan yetenekli futbolcu hakkında "Arda Güler Real Betis maçında neden yok, sakatlığı mı nüksetti?" soruları sosyal medyada geniş yer buldu.
Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverler, Benito Villamarín deplasmanında "Arda Güler neden oynamıyor, cezalı mı yoksa sakat mı?" sorgularına yanıt arıyor. Milli yıldızımızın La Liga’daki forma savaşı sürerken, Real Madrid cephesinden gelen son dakika bilgileri oyuncunun mevcut durumuna ışık tutuyor. Şampiyonluk yolundaki bu kritik dönemeçte Arda Güler’in maç listesinde yer almamasının ardındaki gerçekleri, antrenman performansını ve kulüpten yapılan resmi açıklamaları sizler için derledik.
REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? LA LIGA'DA DEV RANDEVU
İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele için nefesler tutuldu. Real Betis - Real Madrid karşılaşması, 24 Nisan 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Sevilla ekibi Betis’in sahasında dünya devini ağırlayacağı bu heyecan dolu randevu, saat 22:00 itibarıyla başlayacak.
REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Yıldızlar topluluğu Real Madrid ile İspanya’nın en köklü kulüplerinden Real Betis arasındaki bu dev kapışma, Türkiye’de birden fazla kanal üzerinden takip edilebilecek. Futbol tutkunları mücadeleyi şu kanallardan canlı olarak izleyebilirler:
• S Sport
• S Sport Plus (Dijital platform)
• Idman TV (Azerbaycan tabanlı yayın)
S SPORT VE IDMAN TV FREKANS - PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmayı televizyon başında veya dijital cihazlardan izlemek isteyenler için erişim detayları netleşti. İşte platform numaraları:
• Tivibu: 73. kanal (S Sport)
• Turkcell TV+: 77. kanal (S Sport)
• İnternet: S Sport Plus uygulaması üzerinden abonelik dahilinde her yerden izlenebilir.
MÜCADELENİN ADRESİ: BENITO VILLAMARÍN STADYUMU
İspanya’nın Sevilla kentinde oynanacak bu görkemli müsabakaya, Real Betis’in evi olan efsanevi Benito Villamarín Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip, ateşli taraftarı önünde Real Madrid karşısında sürpriz ararken; Madrid temsilcisi zirve yolunda hata yapmamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
CUMA GECESİ LA LIGA HEYECANI SAAT 22:00'DE
Haftanın açılış gününde sahne alacak olan bu dev mücadele, taktiksel derinliği ve yüksek temposuyla futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 22:00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak olan maçta, her iki takımın da yıldız isimlerinin sergileyeceği performans merakla bekleniyor. İspanyol futbolunun kalbi bu Cuma Sevilla’da atacak!
ARDA GÜLER REAL BETIS MAÇINDA NEDEN YOK? REAL MADRİD'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Real Madrid formasıyla bu sezon fırtınalar estiren milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'nın 33. haftasında oynanacak olan Real Betis maçının kadrosunda yer almadı. İspanyol devinden yapılan resmi açıklamaya göre, genç yeteneğin sağ bacağındaki femoral biseps (bicep femoris) kasında bir yaralanma tespit edildi. Antrenman sırasında acı hissederek çalışmayı yarıda bırakan Arda Güler’in yapılan detaylı tetkikleri sonucunda, bu kritik deplasmanda sahada olamayacağı kesinleşti.
ARDA GÜLER SEZONU KAPATTI MI? SAKATLIK DURUMU VE DÜNYA KUPASI SÜRECİ
İspanyol basınında yer alan "Arda Güler sezonu kapattı" iddiaları, Real Madrid teknik heyeti tarafından da doğrulandı. Yaşanan kas zedelenmesi nedeniyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun, La Liga’da kalan maçlarda forma giymesi zor görünüyor. Arda Güler’in önceliği, haziran ayında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'na tamamen hazır hale gelmek. Sağlık ekibi, oyuncunun milli takıma yetişmesi için yoğun bir tedavi programı uygulayacak.
MİLLİ TAKIMDA ARDA GÜLER ALARMI: MONTELLA DURUMU TAKİP EDİYOR
Haberin duyulmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda Güler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Milli takımın Dünya Kupası kadrosundaki en kilit isimlerinden biri olan Arda'nın, 13 Haziran 2026'daki ilk grup maçına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor. Real Madrid sağlık heyetiyle koordineli şekilde çalışan milli takım doktorları, genç yıldızın rehabilitasyon sürecini yakından takip ediyor.
