Arda Güler PSG’ye mi transfer olacak? Milli futbolcunun adı Avrupa’nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ederken, PSG’nin de Arda Güler için devrede olduğu iddiaları gündeme geldi. Buna karşın şu an için Arda Güler ile PSG arasında imzalanmış veya resmen açıklanmış bir anlaşma bulunmuyor. Genç yıldızın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ARDA GÜLER PSG’YE Mİ GİDİYOR? PSG’DEN 115 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Arda Güler için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, milli futbolcu için Real Madrid’e 115 milyon Euro değerinde bir bonservis teklifinde bulundu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, “Arda Güler PSG’ye mi gidiyor, Arda Güler PSG’yle anlaştı mı?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

PSG’DEN ARDA GÜLER İÇİN 115 MİLYON EURO

İspanyol futbol haber sitesi Fichajes’in iddiasına göre Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki Arda Güler’i kadrosuna katmak için Real Madrid’in kapısını çaldı. Fransız ekibinin milli futbolcu için 115 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü. PSG’nin, transfer döneminin sona ermesinden önce kadrosuna önemli bir takviye yapmak istediği ve Arda Güler’i bu yatırımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

Arda Güler’in Real Madrid’in hazırlık kampında ortaya koyduğu performansın da Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı ifade ediliyor. Genç oyuncunun teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve hücumdaki etkinliği, kendisini Avrupa’nın önde gelen kulüpleri açısından cazip bir transfer hedefi haline getiriyor.

REAL MADRİD PSG’NİN TEKLİFİNE NE YANIT VERECEK?

PSG’nin 115 milyon Euro’luk teklif yaptığı iddiasının ardından gözler Real Madrid yönetimine çevrildi. Haberde, İspanyol devinin Fransız ekibinden gelen teklife henüz kesin bir yanıt vermediği ve teklif üzerinde değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

Paris Saint-Germain’in Real Madrid’den olumsuz yanıt alması halinde teklifini daha da yükseltebilecek ekonomik güce sahip olduğu da iddialar arasında yer aldı. Bu nedenle Arda Güler’in geleceğiyle ilgili transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenebileceği değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER PSG’YLE ANLAŞTI MI?

Gündeme gelen 115 milyon Euro’luk teklif iddiası, “Arda Güler PSG’ye transfer olacak mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak söz konusu iddialara göre şu aşamada Arda Güler’in PSG ile anlaşmaya vardığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Transferin gerçekleşebilmesi için öncelikle Real Madrid’in teklif konusunda karar vermesi gerekiyor.

Dolayısıyla Arda Güler’in PSG’ye transferinin şu an için kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Real Madrid’in vereceği karar ve PSG’nin teklifini artırıp artırmayacağı, transfer sürecinin geleceğini belirleyecek.

FENERBAHÇE’YE 23 MİLYON EUROLUK PAY

Arda Güler transferinin gerçekleşmesi halinde bu gelişmeden Fenerbahçe de önemli bir gelir elde edecek. Milli futbolcunun Real Madrid’e transferi sırasında yapılan anlaşmada sarı-lacivertli kulübün sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı yönünde madde bulunduğu belirtiliyor.

İddia edilen 115 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden hesaplama yapıldığında Fenerbahçe’nin elde edeceği gelir 23 milyon Euro olacak. PSG’nin transfer için Real Madrid’e daha yüksek bir bonservis ödemesi halinde ise Fenerbahçe’nin sonraki satıştan kazanacağı miktar da artacak.

ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Real Madrid'deki geleceği yakından takip edilen Arda Güler için PSG iddiası, transfer gündeminin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. 115 milyon Euro gibi yüksek bir teklifin gerçekten yapılıp yapılmadığı ve Real Madrid’in bu teklife vereceği yanıt önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Şimdilik Arda Güler PSG’ye gidiyor şeklinde kesinleşmiş bir transfer bulunmazken, PSG’nin milli yıldız için ciddi bir teklif yaptığı yönündeki iddia gündemdeki sıcaklığını koruyor.