Arda Güler neden yok, Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11’de mi, yedek mi?

İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid’in kozlarını paylaşacağı dev derbi öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kadro tercihleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Milli gururumuzun sahada olup olmayacağını merak eden taraftarlar, "Arda Güler El Clasico’da ilk 11’de mi yoksa yedek mi?" sorgusuyla en güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla netleşen haberler, Ancelotti'nin taktiksel planları ve Arda'nın bu büyük rekabetteki muhtemel dakikalarına dair tüm güncel ayrıntıları haberimizde derledik.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da şampiyonluk düğümünü çözebilecek olan bu dev karşılaşma, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Barcelona’nın evi Camp Nou Stadyumu’nda nefeslerin tutulacağı mücadelenin başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: BARCELONA - REAL MADRID HANGİ KANALDA?

Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen bu randevu, Türkiye’de ve bölge ülkelerinde şu kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

• S Sport

• S Sport Plus

• Idman TV

S SPORT YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi Türkiye’den televizyon başında takip edecek futbolseverler için kanal rehberi şu şekildedir:

• Tivibu: 73. Kanal

• Turkcell TV+: 77. Kanal

• Yayın ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sporseverlere ulaştırılacaktır.

S SPORT PLUS VE IDMAN TV İZLEME DETAYLARI

Derbiyi dijital platformlardan veya farklı uydular üzerinden takip etmek isteyenler için seçenekler:

• S Sport Plus: İnternet üzerinden mobil cihazlar, tablet veya akıllı TV aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

• Idman TV: Azerbaycan merkezli kanalı izlemek isteyenler için Azerspace 46E uydusu üzerinden şifreli yayın akışıyla erişim sağlanacaktır.

CAMP NOU STADYUMU'NDA EL CLASICO HEYECANI

Ev sahibi Barcelona, kendi seyircisi önünde zafer kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek için Camp Nou çimlerine çıkıyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ise deplasmanda rakibini devirip liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Arda Güler ve dünya yıldızlarının sahne alacağı bu taktiksel savaş, pazar gecesine damga vuracak.

MBAPPE MAÇ KADROSUNDA YOK

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylian Mbappe derbide forma giyemeyecek. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Fransız yıldızın maç kadrosuna eklenmediği belirtildi.

BACAĞINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ

Marca'da yer alan habere göre ise; Mbappe, son antrenmanın bitimine 5 dakika kala bacağındaki rahatsızlık nedeniyle antrenmanı terk etti. Bu durumun takım içerisinde şaşkınlık yarattığı dile getirildi.

ARDA GÜLER DE KADRODA YOK

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı devam eden milli oyuncumuz Arda Güler ile kafa travması geçiren Federico Valverde de maç kadrosuna dahil olmadı.

İşte ilk 11’ler: