Arda Güler maaş ne kadar? Real Madrid Arda Güler güncel maaşı ne kadar?

İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 sezonuna ilişkin maaş bütçesinin sızdırıldığı iddiası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı öne sürüldü. İddialara göre Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak listelendi. Peki, Arda Güler maaş ne kadar? İşte ortaya atılan maaş listesinde yer alan detaylar...

ARDA GÜLER MAAŞ NE KADAR?

Real Madrid'in 2026-2027 sezonuna ait olduğu öne sürülen maaş listesine göre milli futbolcu Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak yer aldı.

İspanyol basını ve futbol gündeminde yer bulan sızdırıldığı iddia edilen maaş tablosunda, kulüp oyuncularının haftalık kazançları kamuoyuyla paylaşıldı. Listede Kylian Mbappe'nin yanı sıra Arda Güler'in de bulunduğu görüldü.

İddialara göre Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak kaydedildi.

REAL MADRID ARDA GÜLER GÜNCEL MAAŞI NE KADAR?

Sızdırıldığı öne sürülen 2026-2027 sezonu maaş bütçesinde Arda Güler'in güncel haftalık maaşının 100 bin euro olduğu iddia edildi.

Real Madrid tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyuna yansıyan bilgiler iddialara dayalı maaş listesinde yer alan rakamlardan oluşuyor.

Listede yer alan bilgilere göre Arda Güler'in haftalık kazancı 100 bin euro olarak gösterildi. Bu rakam, kulübe ilişkin sızdırıldığı öne sürülen maaş bütçesinde milli futbolcu için belirtilen tutar olarak dikkat çekti.