Arda Güler İtalya maçında yok mu , Arda Güler İtalya maçında neden yok?

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Milli takımın zorlu İtalya sınavı yaklaşırken, kadroya ilişkin gelişmeler taraftarların gündemine oturdu. "Arda Güler İtalya maçında oynayacak mı?" ve "Arda Güler neden kadroda yok?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasına girdi. Milli takımın hücum gücünde kilit rol üstlenen yıldız oyuncunun durumu, teknik heyetin İtalya karşısında sahaya süreceği ilk 11'i de doğrudan etkileyecek. Peki, Arda Güler İtalya maçında neden yok? Haberimizin devamında tüm ayrıntılar yer alıyor.

BELÇİKA DEPLASMANINDA ACI GECE

A Milli Takım, grubun üçüncü maçında Belçika'nın konuğu oldu. Mücadeleye istekli başlayan ancak rakip kalede etkili olamayan millilerimiz, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yaşanan puan kaybı, gruptaki dengeler açısından ay-yıldızlı ekibi zor bir duruma soktu.

ARDA GÜLER İLK YARIDA ETKİLİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, özellikle ilk yarıda Türkiye'nin en etkili ismi oldu. Real Madrid'in yıldızı, 16, 17 ve 27. dakikalarda kaleyi yokladı ancak Belçika kalecisi Senne Lammens'i mağlup etmeyi başaramadı.

90+2'DE GELEN KART HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Maçın bitimine saniyeler kala Arda Güler ile Belçikalı futbolcu Nathan Ngoy arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Rohit Saggi, 90+2. dakikada her iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Bu kart, milli yıldızın kart sınırına ulaşmasına ve bir maçlık ceza almasına neden oldu.

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Arda Güler, Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası kart cezalısı duruma düştü. Bu nedenle milli futbolcu, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçında görev alamayacak. Yıldız oyuncunun yokluğunun sakatlıkla ilgisi bulunmuyor; tamamen kart cezasından kaynaklanıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Belçika yenilgisinin ardından toparlanmak isteyen millilerimiz için bu mücadele, gruptaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

İTALYA CEPHESİ ARDA'DAN ÇEKİNİYORDU

Arda Güler'in cezalı duruma düşmesi, İtalyan cephesinde rahatlama yarattı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, daha önce yaptığı açıklamada Arda'nın teknik kalitesini övmüş ve genç yıldızı takımı için ciddi bir tehdit olarak nitelendirmişti.

TEKNİK HEYET ALTERNATİF ARIYOR

Hücum organizasyonlarının en önemli ismi olan Arda Güler'in yokluğu, teknik heyeti İtalya maçı öncesi kadroda değişikliğe zorlayacak. Milli takımın yaratıcı oyuncusunun yerine hangi ismin forma giyeceği, karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında geliyor.