Arda Güler gol izle, Arda Güler'in Türkiye-Belçika frikik golü nereden izlenir?

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Golün ardından futbolseverler " Arda Güler'in golü nereden izlenir?", "Frikik golünün videosu yayınlandı mı?" ve "Maç kaç kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golüne dair tüm detaylar.

ARDA GÜLER'DEN BELÇİKA'YA FRİKİK GOLÜ

Türkiye- Belçika maçında A Milli Takım'ı öne geçiren golü Arda Güler kaydetti. Genç yıldız, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruşla Belçika filelerini havalandırdı. Arda'nın golüyle milliler, Belçika karşısında 1-0 üstünlüğü ele geçirdi.

ARDA GÜLER GOL İZLE

Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golü, maçı canlı yayınlayan ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Golün tekrar görüntüleri, ATV'nin yayın akışında ve maç sonrası özet programlarında yer alacak. Gol görüntüleri ayrıca ATV ve A Spor'un resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesaplarında da gol görüntülerinin paylaşılması bekleniyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye-Belçika maçında A Milli Takım, Arda Güler'in frikik golüyle 1-0 önde. Karşılaşma devam ediyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslar Ligi'nde ilk dört maçını kaybeden A Milli Takım için Belçika karşılaşması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin grup üçüncülüğü umudunu sürdürebilmesi için Belçika ve Fransa maçlarını kazanması gerekiyor. Arda Güler'in golü, milli takımın bu hedefi için kritik bir adım oldu. Gol, aynı zamanda teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli takımın başındaki ilk maçında gelen ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de A takıma yükselerek kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, 2023 yazında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Arda Güler, frikik ve uzaktan şutlarda gösterdiği yetenekle tanınıyor.