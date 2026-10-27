Archie Brown kimdir? Derbi sonrası kırmızı kart gören Fenerbahçeli sol bek kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, 26 Ekim 2026 akşamı RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Gecenin en çok konuşulan anı ise son düdükten sonra geldi: iki takımın oyuncuları saha içinde birbirine girdi ve hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'den Archie Brown ile Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya kırmızı kart gösterdi.

Brown derbiye ilk 11'de başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal maçtan önce onu stoperde oynatmayı seçtiklerini söylemişti.

ARCHIE BROWN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Archie Brown, maç bittikten sonra çıkan arbedeye karıştığı için kırmızı kart gördü. Olaylar Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasındaki tartışmayla başladı. Araya giren Brown ile Abdülkerim Bardakcı da birbirine girdi ve iki oyuncu birbirini yere düşürdü.

Diğer futbolcular ikisini ayırmaya çalıştı, polis de sahaya indi. Arbede 3-4 dakika sürdü. Karaoğlan iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi.

Maçta Galatasaray'ın gollerini 29. ve 44. dakikalarda Victor Osimhen attı. Fenerbahçe'nin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

ARCHIE BROWN KİMDİR?

Archie Brown, Fenerbahçe'de sol bek oynayan İngiliz futbolcu. Tam adı Archibald Norman Brown. Kariyerinde ağırlıklı olarak sol bekte oynadı, orta sahada ve stoperde de forma giydi.

Brown'ın Fenerbahçe'deki ilk sezonunda sakatlık da var. Aralık 2025'te Konyaspor'un 4-0 yenildiği maçta sakatlanıp oyundan çıktı. Fenerbahçe, çekilen MR'da sağ ayak başparmağı ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun yaklaşık iki ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

ARCHIE BROWN KAÇ YAŞINDA?

Archie Brown 24 yaşında. 28 Mayıs 2002'de doğdu.

ARCHIE BROWN NERELİ?

Archie Brown, İngiltere'nin Birmingham kentinde doğdu. Jamaika kökenli oyuncu, milli takım tercihini İngiltere'den yana kullandı.

ARCHIE BROWN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Archie Brown, Derby County altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine İsviçre'de başladı ve 2021-2023 arasında Lausanne-Sport forması giydi. 2023'te Belçika'nın Gent takımına geçti, iki sezon orada oynadı.

Temmuz 2025'te Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu, oyuncunun Türkiye'deki ikinci sezonu.

ARCHIE BROWN İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Archie Brown, İngiltere 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 2 maça çıktı ve 1 gol attı.