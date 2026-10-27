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Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinin ardından kırmızı kart gören futbolcusu Archie Brown'un alacağı ceza merak konusu oldu. Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı kavga sonrası disiplin süreci gündeme gelen İngiliz oyuncunun, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giyip giyemeyeceği araştırılıyor. Peki, Archie Brown kaç maç ceza alacak? Archie Brown Göztepe maçında cezalı mı? Detaylar...

ARCHIE BROWN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Archie Brown'un kaç maç ceza alacağı, hakem raporu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belli olacak. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan arbedede kırmızı kart gören Brown'un hangi gerekçeyle disipline sevk edileceği, verilecek cezanın süresi açısından belirleyici olacak.

Fenerbahçeli futbolcunun cezasına ilişkin kesin karar açıklanmadığı için kaç maç forma giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

ARCHIE BROWN GÖZTEPE MAÇINDA CEZALI MI?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak. Archie Brown'un bu mücadelede oynayıp oynayamayacağı, kırmızı kartın ardından uygulanacak ceza ve disiplin sürecine göre belli olacak.

Brown'un cezasının Göztepe maçını kapsaması durumunda İngiliz futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ancak cezanın süresi ve uygulanacağı maçlar kesinleşmeden oyuncunun Göztepe karşısında kesin olarak cezalı olduğunu söylemek mümkün değil.

ARCHIE BROWN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziki arbedeye dönüştü.

Diğer futbolcuların da dahil olduğu olaylara güvenlik görevlileri müdahale ederken, yaşananların ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart gördü. İki futbolcunun alacağı cezalar, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.