Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü, ne zaman düzelecek?
Güncelleme:
Aras Kargo'nun sistemlerinde yaşanan çökme sorununun ardından, kullanıcılar arasında 'Aras Kargo hacklendi mi?' sorusu gündem oldu. Aras Kargo'nun sistemlerinin hakkında resmi açıklama yapıldı. Peki, Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü, ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı Aras Kargo, son dönemde yaşanan siber saldırı ile gündeme oturdu. Kullanıcılar internet üzerinde sıkça "Aras Kargo hacklendi mi?" ve "Aras Kargo çöktü mü?" sorularını araştırıyor.

ARAS KARGO HACKLENDİ Mİ?

Son dönemde dünya genelinde siber saldırı olaylarının artması, büyük şirketleri ve servis sağlayıcıları hedef alırken, Türkiye'de de önemli kurumlar bu tehditlerden nasibini alıyor. Milyonlarca müşteriye hizmet veren Aras Kargo, yakın zamanda gerçekleşen siber saldırının ardından gündemin merkezine oturdu. Kullanıcılar internet üzerinde sıkça "Aras Kargo hacklendi mi?" sorusunu araştırıyor.

Aras Kargo tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Kasım 2025 tarihinde sunucular ciddi bir siber saldırının hedefi oldu. Şirket, siber güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde durumu kısmen kontrol altına aldığını ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.

Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır.

Anlayışınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz."

Bu açıklama, Aras Kargo'nun siber saldırıyı doğruladığını ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak için çalıştığını gösteriyor.

Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü, ne zaman düzelecek?

ARAS KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Saldırının ardından bazı kullanıcılar, Aras Kargo internet sitesine erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Bu durum, "Aras Kargo çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Uzmanlar, siber saldırılar sonrasında sunucularda yaşanan erişim problemlerinin olağan olduğunu ve genellikle kısa süre içinde düzeltildiğini belirtiyor.

Aras Kargo'nın açıklamasına göre, şubelerde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamış durumda. Ancak, veri akışında ve bazı operasyon süreçlerinde geçici aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, müşterilerin kargo takibi ve online hizmetlerde kısa süreli gecikmelerle karşılaşması olası.

ARAS KARGO NE ZAMAN DÜZELECEK?

Milyonlarca kullanıcının merak ettiği diğer soru ise "Aras Kargo ne zaman düzelecek?" oldu. Şirket, sistemlerin tamamen normale dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Siber saldırı sonrası iyileştirme süreçleri genellikle birkaç gün sürebiliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
