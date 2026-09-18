Aras Bulut İynemli neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

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18 Eylül 2026 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verilen isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Aras Bulut İynemli neden gözaltına alındı? Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

ARAS BULUT İYNEMLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması yönünde talimat verildi. Başsavcılığın açıklamasında, bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli de yer aldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olan İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine reklam çalışmaları ve televizyon projeleriyle başlayan İynemli, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

ARAS BULUT İYNEMLİ KAÇ YAŞINDA?

25 Ağustos 1990 doğumlu olan Aras Bulut İynemli, 18 Eylül 2026 itibarıyla 36 yaşındadır.

ARAS BULUT İYNEMLİ NERELİ?

Aras Bulut İynemli, İstanbul doğumludur. 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde öğrenim aldı.

ARAS BULUT İYNEMLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı diziler arasında Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde ve Çukur bulunuyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki: Mete Akarsu

Muhteşem Yüzyıl: Şehzade Bayezid

Maral: En Güzel Hikayem: Sarp Altan

İçerde: Umut/Mert

Çukur: Yamaç Koçovalı

İynemli, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete Akarsu ve Çukur'daki Yamaç Koçovalı karakterleriyle tanındı.

ARAS BULUT İYNEMLİ FİLMLERİ

Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı filmler arasında Mahmut ile Meryem, Tamam mıyız?, Pek Yakında ve 7. Koğuştaki Mucize bulunuyor. Ayrıca Atatürk 1881 - 1919 yapımında Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Oyuncunun film çalışmalarından bazıları şöyle:

Mahmut ile Meryem

Tamam mıyız?

Pek Yakında

7. Koğuştaki Mucize

Atatürk 1881 - 1919

İynemli'nin filmografisinde 2019 yapımı 7. Koğuştaki Mucize ile 2023-2024 dönemindeki Atatürk 1881 - 1919 yapımları da yer alıyor.