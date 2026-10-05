Aral Şimşir hangi takımda oynuyor, Aral Şimşir kimdir, mevkisi ne?

Avrupa futbolunda yükselen performansıyla adından söz ettiren Aral Şimşir, ay-yıldızlı formayla da taraftarların gündemine oturdu. Genç yeteneğin futbol geçmişi ve kariyer yolculuğu merak edilirken "Aral Şimşir nereli, hangi mevkide oynuyor, milli takımda kaç maçı var?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Aral Şimşir'in hayatı, kariyeri ve oyun özelliklerine dair ayrıntılar haberimizde.

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Doğuhan Aral Şimşir, Danimarka doğumlu Türk futbolcu. 19 Haziran 2002'de Danimarka'nın Køge kentinde dünyaya gelen genç oyuncu, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Avrupa'da büyüdü. Aslen Sivaslı olduğu belirtilen Aral Şimşir, Danimarka'da yetişmesine rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 2002 doğumlu olan futbolcu, bugün itibarıyla 24 yaşında.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aral Şimşir, 2026-2027 sezonu itibarıyla Süper Lig ekibi Trabzonspor forması giyiyor. Bordo-mavili kulüp, 8 Temmuz 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla milli futbolcuyu 4 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Trabzonspor'un açıklamasına göre Danimarka ekibi Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon euro yedi taksitte ödenecek. Oyuncuya ise her sezon için 2 milyon euro garanti ücret verilecek. Bu rakamlarla Aral Şimşir, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları arasına girdi.

ARAL ŞİMŞİR'İN MEVKİSİ NE?

Aral Şimşir'in asıl mevkisi sol kanat. Hızı, adam eksiltme becerisi ve oyun görüşüyle öne çıkan genç futbolcu, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Özellikle asist yeteneğiyle dikkat çeken Aral, hücum hattında farklı pozisyonlarda da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısı, teknik ekiplere farklı taktik sistemlerde alternatif sunuyor.

FUTBOLA HB KØGE'DE BAŞLADI

Futbolla küçük yaşta tanışan Aral Şimşir, altyapı eğitimini doğduğu şehrin kulübü HB Køge'de aldı. Genç yaşta gösterdiği performansla Danimarka futbolunun dikkat çeken yetenekleri arasına giren oyuncu, ardından ülkenin en köklü altyapı sistemlerinden birine sahip FC Midtjylland'a transfer oldu.

MIDTJYLLAND'DA TARİHE GEÇTİ

Aral Şimşir, 2022'den bu yana forma giydiği Midtjylland'da kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Danimarka ekibinde toplam 145 maça çıkan genç futbolcu, 26 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi. Midtjylland ile 2 Danimarka Ligi şampiyonluğu ve 2 Danimarka Kupası kazanan Aral, takımının son yıllardaki başarılarında önemli rol oynadı. Son sezonunda tüm kulvarlarda 54 maçta 12 gol ve 21 asist üreten oyuncu, Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'de Sezonun Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDAYDI

Sergilediği performans, Aral Şimşir'i Avrupa'nın pek çok kulübünün radarına soktu. İngiltere Premier Lig'den Brentford, Leeds United ve Crystal Palace ile Fransa'dan Lille ve ABD'den San Diego FC'nin genç oyuncuyla ilgilendiği haberleri basına yansıdı. Ancak transfer yarışını, uzun süredir oyuncuyu takip eden Trabzonspor kazandı.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan Aral Şimşir, ay-yıldızlı formayı U21 Milli Takımı'nda da giydi. A Milli Takım'daki ilk maçına ise 1 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 27 dakika süre verdiği genç futbolcu, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almasa da milli takımın geleceğinin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.