Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir, kimler katılabilir? Ticaret Bakanlığı araç satışı nerede, nasıl katılınır?

İkinci el araç piyasasında uygun fiyatlı alternatif arayan vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen tasfiyelik araç satışları yeniden gündeme geldi. Gümrük kapılarında, antrepolarda veya ilgili süreçler sonucunda kamuya geçen araçlar, Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden elektronik ortamda satışa sunuluyor. Peki, Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir? Ticaret Bakanlığı araç satışı nerede, nasıl katılınır?

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ SATIŞI NEREDE NASIL KATILINIR?

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan tasfiyelik araçlara katılım işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Araç satış ilanları, Bakanlığın resmi e-İhale sistemi üzerinden yayımlanıyor.

Vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra satışta bulunan araçların marka, model, yıl, teknik özellik, hasar durumu, ekspertiz bilgileri ve fotoğraflarını inceleyebiliyor. İlgilenilen araç için ihale süresi içerisinde elektronik teklif oluşturulabiliyor.

Araç satışlarına katılmak isteyen kişilerin öncelikle sisteme üye olması gerekiyor. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcılar aktif ihaleleri görüntüleyerek kendilerine uygun araçlar için teklif verebiliyor.

Ticaret Bakanlığı araç satışlarında süreç şu şekilde ilerliyor:

Elektronik ihale sistemine giriş yapılması,

Üyelik işlemlerinin tamamlanması,

Satışa sunulan araçların incelenmesi,

Araç bilgileri ve ekspertiz raporlarının değerlendirilmesi,

Belirlenen süre içerisinde teklif verilmesi,

İhalenin kazanılması halinde ödeme ve teslim işlemlerinin tamamlanması.

İhale sonucunda aracı almaya hak kazanan kişiler, gerekli ödemeleri ve resmi işlemleri tamamladıktan sonra aracı ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim alabiliyor.

ARAÇ İHALESİNE (E-İHALE) NASIL GİRİLİR?

Araç ihalesine (e-ihale) katılmak isteyen vatandaşların ilk olarak Ticaret Bakanlığı elektronik ihale platformunda üyelik oluşturması gerekiyor. Sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemler tamamen dijital olarak yürütülüyor.

E-ihale sistemine giriş yapmak için vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden Ticaret Bakanlığı hizmetleri bölümüne ulaşabilir veya doğrudan Bakanlığın elektronik ihale platformunu kullanabilir.

İhale sürecine dahil olmak için izlenmesi gereken temel adımlar şu şekildedir:

E-İHALE SİSTEMİNE ÜYELİK OLUŞTURMA

Vatandaşların öncelikle elektronik ihale sisteminde kullanıcı hesabı oluşturması gerekiyor. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından satış ilanlarına erişim sağlanabiliyor.

SATIŞTAKİ ARAÇLARIN İNCELENMESİ

Sistemde yer alan araç ilanlarında aracın mevcut durumu, teknik bilgileri, fotoğrafları ve varsa ekspertiz raporları bulunuyor. Teklif vermeden önce araç bilgilerinin dikkatli şekilde incelenmesi önem taşıyor.

ELEKTRONİK TEKLİF VERME

İlgilenilen araç için ihale süresi içerisinde sistem üzerinden teklif oluşturulabiliyor. İhale sonunda en yüksek ve geçerli teklifi veren kişi, satış şartlarını yerine getirmesi durumunda aracı satın alma hakkı kazanıyor.

ÖDEME VE TESLİM SÜRECİ

İhaleyi kazanan kişiler, sistemde belirtilen süre içerisinde gerekli ödemeleri gerçekleştiriyor. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra araç teslim süreci başlatılıyor.

TİCARET BAKANLIĞI E-İHALE SİSTEMİNDE HANGİ ARAÇLAR SATILIYOR?

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan araçlar yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor. Tasfiye süreci tamamlanan farklı taşıt grupları elektronik ihale yöntemiyle alıcılarla buluşturulabiliyor.

Satış listelerinde dönemsel olarak şu araç türleri yer alabiliyor:

Binek otomobiller,

Ticari araçlar,

Kamyon ve kamyonetler,

Motosikletler,

Çeşitli iş makineleri,

Deniz taşıtları.

Araçların fiyatları; marka, model, kilometre bilgisi, hasar durumu, kullanım şartları ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

Bazı araçlar bakım ihtiyacı bulunan durumda satışa sunulabilirken bazı araçlar kullanılabilir durumda olabiliyor. Bu nedenle ilan detaylarında yer alan bilgiler ve mevcut raporların incelenmesi gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇLARI NEDEN UYGUN FİYATLARA SATILIYOR?

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan araçlar, çeşitli nedenlerle tasfiye kapsamına alınan taşıtlardan oluşuyor. Gümrük işlemleri tamamlanan ancak belirlenen süre içerisinde yasal sahipleri tarafından teslim alınmayan veya farklı nedenlerle kamuya geçen araçlar satış sürecine dahil edilebiliyor.

Elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkarılan araçların fiyatları belirlenirken aracın mevcut durumu, piyasa şartları ve ihale koşulları dikkate alınıyor.

Bu nedenle satış listelerinde piyasa değerinin altında başlangıç fiyatları bulunan araçlarla karşılaşılabiliyor. Ancak her aracın teknik durumu farklı olabileceği için satın alma öncesinde ilan bilgilerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

E-İHALEDE ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elektronik ihale sisteminde araç satın almak isteyenlerin bazı önemli noktaları göz önünde bulundurması gerekiyor.

Araç ilanlarında bulunan:

Hasar bilgileri,

Ekspertiz raporları,

Araç fotoğrafları,

Teknik özellikler,

Satış şartları

dikkatle incelenmeli.

İhaleye sunulan araçların tamamı aynı özelliklere sahip olmayabiliyor. Bazı araçlarda bakım, onarım veya ek masraf ihtiyacı bulunabilirken bazıları daha kullanıma hazır durumda olabiliyor.

Bu nedenle teklif verilmeden önce aracın mevcut durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi, ihale şartlarının okunması ve ödeme süreçlerinin bilinmesi gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI E-İHALE ARAÇ SATIŞLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştirilen araç satışlarına, sistemde belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişiler katılabiliyor.

Katılım için elektronik ihale sisteminde gerekli üyelik işlemlerinin yapılması ve ilanlarda belirtilen satış koşullarının kabul edilmesi gerekiyor.

Vatandaşlar bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden sisteme erişerek aktif ihaleleri takip edebiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALELERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Ticaret Bakanlığı araç ihaleleri elektronik ortam üzerinden takip edilebiliyor. Yeni satış ilanları sistem üzerinden yayımlandığı için vatandaşlar güncel araç listelerine internet aracılığıyla ulaşabiliyor.

İhale ekranlarında araçların:

Satış başlangıç bilgileri,

Teklif süresi,

Araç özellikleri,

Fotoğrafları,

Değerlendirme bilgileri

yer alıyor.

Kullanıcılar ilgilendikleri araçları inceleyerek ihale tarihleri içerisinde teklif sürecine dahil olabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ SATIŞLARINDA ÖDEME VE TESLİM İŞLEMLERİ

İhaleyi kazanan kişilerin satış şartlarında belirtilen süre içerisinde ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli resmi süreçler yürütülüyor.

Araç teslimleri, ilgili Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor. Teslim aşamasında ihale şartlarında belirtilen belgelerin ve işlemlerin tamamlanmış olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ihale sistemi, tasfiye kapsamındaki araçların şeffaf bir yöntemle satışa sunulmasını ve vatandaşların internet üzerinden bu satışlara katılabilmesini sağlıyor.