Ara tatil ne zaman 2026-2027? Kasım ara tatili kaç gün, ne zaman başlayacak?

Öğrenciler ve veliler, yeni dönemde okulların ne zaman ara vereceğini ve ders yılının hangi aşamalardan geçeceğini öğrenmek istiyor. Bakanlığın resmi programı, bu sorulara net yanıtlar sunuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönemin ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak. Derslerin son günü olan 13 Kasım Cuma gününün ardından sınıflarını boşaltacak öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte 14-22 Kasım tarihleri arasında dokuz günlük bir dinlenme sürecine girmiş olacak. Sıraların yeniden dolması ise 23 Kasım 2026 Pazartesi gününe denk geliyor ve bu tarihte öğrenciler kaldıkları yerden derslere dönecek.

Takvimde hafta içi beş gün olarak planlanan bu ara tatil, öncesinde ve sonrasında yer alan hafta sonu günleriyle birlikte fiilen dokuz güne çıkıyor. Buna göre 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar okullarda eğitime ara verilecek. İkinci dönemde de benzer bir uygulama söz konusu olacak; 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ikinci ara tatil, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek ve hafta sonlarıyla birlikte yine dokuz günlük bir süreyi kapsayacak. Dersler bu dönemin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

OKULLARDA İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek; ardından gelen hafta sonunun bitmesiyle birlikte ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü fiilen başlamış olacak. İkinci dönem boyunca öğrenciler, mart ayındaki ara tatilin ardından eğitime kaldıkları yerden devam edecek.

İkinci dönemin 8 Şubat'ta başlamasının ardından eğitim öğretim faaliyetleri haziran ayına kadar aralıksız sürecek. Bakanlık takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Böylelikle bir yıl boyunca kasım ve mart aylarındaki ara tatiller, ocak-şubat arasındaki yarıyıl tatili ve haziran sonundaki yaz tatiliyle birlikte dönemin tüm ana durakları tamamlanmış olacak.