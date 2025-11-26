Eğitim gündeminde son dönemin en çok tartışılan konularından biri "ara tatil kalkacak mı?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin açıklamaları, velilerin talepleri ve uzman görüşleri, okullarda uygulanmakta olan ara tatil sisteminin geleceği hakkında merak uyandırıyor. Peki, Ara tatil kalkacak mı? Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı! Detaylar...

ARA TATİL KALKACAK MI?

Eğitim sistemiyle ilgili son dönemde en çok konuşulan konulardan biri "ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin açıklamaları, velilerin talepleri ve eğitim uzmanlarının görüşleri ışığında konuyu ayrıntılı olarak inceledik. Peki, okullarda ara tatil kaldırılacak mı?

ARA TATİL KALKACAK MI? BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda ara tatil uygulamasını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan Tekin, özellikle velilerden gelen yoğun talep üzerine bu konunun iki yıldır analiz edildiğini ve bu yıl da kapsamlı bir inceleme yapılacağını belirtti.

Tekin'in açıklamasına göre, eğitim dönemi içinde yapılan birer haftalık iki ara tatilin kaldırılmasıyla ilgili nihai karar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından alınacak. Bakan, "Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.