Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren APP plaka uygulaması, sahte ve yasa dışı kullanım nedeniyle ciddi cezalarla gündemde. Özellikle son dönemde trafik denetimleri ve emniyet açıklamalarıyla birlikte araç sahipleri plakalarını değiştirmek için yoğun bir çaba içerisine girdi. Bu rehberde APP plaka nasıl değiştirilir?, Plaka yenileme ücreti ne kadar?, APP plaka neden yasaklandı? ve APP plaka son gün ne zaman? gibi tüm soruların yanıtlarını adım adım bulabilirsiniz.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plaka, yetkili kuruluşlar tarafından basılmamış ve üzerinde resmi mühür ile güvenlik unsurları bulunmayan plakalar için kullanılan bir tabirdir. Bu tür plakalar, kanunlara göre geçerli sayılmadığı için araç sahipleri yasal plakalarını temin etmek durumundadır.

1. Emniyete Başvuru

Öncelikle araç sahibinin, ilgili emniyet biriminin trafik şubesine giderek mevcut APP plakaların kayıp olduğunu bildirmesi gerekiyor. Bu adım, yeni bir harf ve rakam grubundan plaka alabilmenin ilk şartıdır.

2. Noterde Ruhsat Basımı

Emniyetten alınan evrakla birlikte notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsat basımı yapılır. Noter, aynı zamanda yeni harf ve rakamlardan oluşan plaka için gerekli evrakı düzenler.

3. Plaka Basım Atölyeleri

Noterden alınan evraklar ile plaka basım atölyelerine gidilir ve uzun sıralar beklenerek yeni plakalar teslim alınır. Bu süreç, hem yoğunluk hem de belgelerin eksiksiz olması nedeniyle oldukça zaman alıcıdır.

4. Sigorta ve Sistem Güncellemeleri

Plaka değişikliği sonrası, aracın trafik sigortası, varsa kasko ve ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında zeyilname düzenlenerek poliçeler güncellenir. Ayrıca HGS, UTTS ve taşıt tanıma sistemlerinde değişiklik yapılması gerekir. Bazı abonelikli otopark sistemlerinde de yeni plakaların bildirilmesi zorunludur.

PLAKA YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Plaka ve ruhsat değişiminde oluşan maliyetler ortalama olarak 4.000 TL civarındadır.

Plaka basım ücreti: 850 TL

Ruhsat ve evrak işlemleri: Ortalama 3.150 TL

Ekstra işlemler: APP plakaların sökülmesi sırasında silikon temizliği ve yeni plakalık temini gibi sanayi işlemleri, zaman kaybına neden olur.

Bu maliyetler, özellikle ikinci el araç satışlarında ekstra masraf olarak geri dönmektedir.

APP PLAKA NEDEN YASAKLANDI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamalara göre:

Yetkili kuruluş tarafından basılmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir.

Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların kullanımı halinde 140 bin TL idari para cezası uygulanır.

Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınır ve araç 30 gün trafikten men edilir.

Fiilin tekrarı halinde ceza 280 bin TL'ye kadar çıkabilir.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi uyarınca, sahte veya başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmiş resmi belgeler için 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülmektedir.

APP plaka kullanımı, sadece cezai yaptırım değil, aynı zamanda hukuki risk de taşımaktadır. Yetkili kuruluşlar dışında yapılan basımların güvenlik unsurları taşımaması ve resmi mühür içermemesi yasağın temel nedenidir.

APP PLAKA SON GÜN NE ZAMAN?

Yasa dışı plakaların trafikten men edilmesi ve ceza uygulamaları ile birlikte, araç sahipleri yoğun bir şekilde plakalarını değiştirmeye başlamıştır. EGM açıklamasına göre, APP plakaların kullanımına ilişkin belirlenen son gün yaklaşırken araç sahiplerinin işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

İlk ceza: 140.000 TL

Tekrar eden kullanım: 280.000 TL

Sürücü belgeleri geri alınıyor, araç 30 gün trafikten men ediliyor

Bu nedenle araç sahiplerinin, hem maliyet hem de hukuki sorumluluk açısından, orijinal plakalarını temin etmeleri kritik önemdedir.

ORİJİNAL PLAKA NASIL TEMİN EDİLİR?

Orijinal plakası elinde olanlar, APP plakaları söküp imha ederek yasal plakalarını kullanabilir. Ancak orijinal plakası olmayanlar için süreç oldukça zahmetlidir:

Emniyete başvuru – plakaların kayıp olduğunu bildirmek

Noter işlemleri – yeni ruhsat ve plaka evrakını almak

Plaka basımı – atölyelerde yeni plakaları teslim almak

Sigorta ve sistem güncellemeleri – trafik sigortası, kasko, HGS, UTTS ve taşıt tanıma sistemlerinde değişiklik yapmak

Bu adımlar, hem zaman hem de iş yükü açısından yoğun bir süreçtir.